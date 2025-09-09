Bielsa dirigió al combinado chileno entre 2007 y 2011.

En la antesala del encuentro que se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en Nuñoa, Santiago de Chile, los hinchas de la Roja se acercaron al hotel donde concentra el plantel dirigido por Marcelo Bielsa y mostraron un mensaje que recuerda los gratos momentos que compartieron con el entrenador argentino.

A partir de las 20.30 la Selección de Chile recibirá a la de Uruguay en un partido que servirá solamente para completar el calendario. El equipo chileno no tiene chances de clasificar al Mundial (aunque ganando y esperando resultados podrá evitar quedar última) mientras que los uruguayos deben ganar los tres puntos y aguardar otros partidos para quedar segundos.

Sorpresa para Bielsa en la concentración de Uruguay: mostraron una bandera con un mensaje para el entrenador

En la previa del partido que marca una nueva visita del entrenador argentino a Chile, los hinchas trasandinos visitaron el hotel y desplegaron una gran bandera con la frase: "Gracias, Marcelo Bielsa. Chile no te olvida".

Bandera para Bielsa
Marcelo Bielsa sigue siendo querido en Chile.

Sin embargo, la respuesta del técnico no fue la esperada porque el Loco no detuvo su marcha y continuó camino al hotel, ignorando a los hinchas y al cariñoso mensaje que le habían manifestado aunque ahora se encuentra dirigiendo a otro conjunto.

Bielsa es muy querido en el equipo trasandino porque estuvo al mando de la selección durante tres años y seis meses entre 2007 y 2011. En ese tiempo logró 28 triunfos, 8 empates y 15 derrotas teniendo como máximo acierto haber clasificado al Mundial de Sudáfrica 2010, donde clasificó segundo detrás de España en el Grupo H.

Luego de vencer por 1 a 0 a Honduras y a Suiza, cayó por 2 a 1 contra España en un gran partido del conjunto chileno. Finalmente, cayeron por 3 a 0 contra Brasil quedando eliminados en octavos de final.

Cuando se despidió de la Roja, el DT expresó: "Chile fue una experiencia hermosa, con los jugadores y por la relación que establecieron con su público. A mí me hubiera encantado poder seguir en ese proyecto cuatro años más, pero bueno, las cosas no se dieron". Ahora, su trabajo fue llevar a la selección de Uruguay al próximo Mundial, objetivo que ya consiguió.

Marcelo Bielsa en Uruguay
El técnico argentino ahora dirige la selección uruguaya.

Los títulos de Marcelo Bielsa como entrenador

Campeonatos nacionales:

  • 3 Primera División de Argentina: Newell's Old Boys (1990/91 y Clausura 1992) y Vélez Sarsfield (Clausura 1998).
  • 1 Segunda División de Inglaterra: Leeds United (2019/20).

Títulos internacionales:

  • 1 Torneo Preolímpico Sudamericano: Argentina sub-23 (2004).
  • 1 Juegos Olímpicos: Argentina sub-23 (2004).

Distinciones individuales:

  • Mejor seleccionador nacional del mundo para la IFFHS (2001).
  • Entrenador sudamericano del año (2009).
  • Premio Konex Diploma al Mérito Entrenador de la década 2001-2010 (2010).
  • Medalla Bicentenario Chile (2010).
  • Mejor entrenador de la Liga española para la UEFA (2012).
  • Premio FIFA Fair Play (2019).
  • Mejor entrenador de la EFL Championship (2020).

