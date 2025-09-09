Sorpresa para Bielsa en la concentración de Uruguay: mostraron una bandera con un mensaje para el entrenador

Bandera para Bielsa Marcelo Bielsa sigue siendo querido en Chile.

Sin embargo, la respuesta del técnico no fue la esperada porque el Loco no detuvo su marcha y continuó camino al hotel, ignorando a los hinchas y al cariñoso mensaje que le habían manifestado aunque ahora se encuentra dirigiendo a otro conjunto.

Bielsa es muy querido en el equipo trasandino porque estuvo al mando de la selección durante tres años y seis meses entre 2007 y 2011. En ese tiempo logró 28 triunfos, 8 empates y 15 derrotas teniendo como máximo acierto haber clasificado al Mundial de Sudáfrica 2010, donde clasificó segundo detrás de España en el Grupo H.

Luego de vencer por 1 a 0 a Honduras y a Suiza, cayó por 2 a 1 contra España en un gran partido del conjunto chileno. Finalmente, cayeron por 3 a 0 contra Brasil quedando eliminados en octavos de final.

Cuando se despidió de la Roja, el DT expresó: "Chile fue una experiencia hermosa, con los jugadores y por la relación que establecieron con su público. A mí me hubiera encantado poder seguir en ese proyecto cuatro años más, pero bueno, las cosas no se dieron". Ahora, su trabajo fue llevar a la selección de Uruguay al próximo Mundial, objetivo que ya consiguió.

Marcelo Bielsa en Uruguay El técnico argentino ahora dirige la selección uruguaya.

Los títulos de Marcelo Bielsa como entrenador

Campeonatos nacionales:

3 Primera División de Argentina: Newell's Old Boys (1990/91 y Clausura 1992) y Vélez Sarsfield (Clausura 1998).

1 Segunda División de Inglaterra: Leeds United (2019/20).

Títulos internacionales:

1 Torneo Preolímpico Sudamericano: Argentina sub-23 (2004).

1 Juegos Olímpicos: Argentina sub-23 (2004).

Distinciones individuales: