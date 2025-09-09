Está en Netflix, tiene 17 capítulos y es la serie francesa más vista de la historia

Esta producción francesa no solo te lleva a sumergirte en una de las mejores historias de Netflix, y es que a lo largo de los 17 capítulos, recorreremos sitios icónicos del país europeo, como el famoso Museo del Louvre. La serie cuenta con la particularidad de que, su protagonista es de color, algo que no se ha replicado en otras adaptaciones de este relato que se destaca en la sección de obras basadas en novelas.

Netflix decidió incorporar a esta serie, con tres temporadas, a su catálogo de series y películas en enero del 2021. Desde entonces ha pasado a ser la oferta francesa más vista de la historia de la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Lupin

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie francesa más vista de la historia, Lupin centra su historia en: “Inspirado en las aventuras de Arsène Lupin, el caballeroso ladrón Assane Diop se propone vengar a su padre de las injusticias sufridas a manos de una familia adinerada”.

Esta serie de Netflix, no es un relato más, sino que conjuga una cantidad de detalles, que la vuelven una opción irresistible.

lupin 2 Esta serie es la oferta francesa con más reproducciones en la historia de Netflix.

Reparto de Lupin, serie de Netflix

Omar Sy como Assane Diop

Vincent Londez como el capitán Romain Laugier

Ludivine Sagnier como Claire, esposa de Assane Diop

Clotilde Hesme como Juliette Pellegrini, hija de Anne y Hubert Pellegrini

Nicole Garcia como Anne Pellegrini

Hervé Pierre como Hubert Pellegrini

Soufiane Guerrab como Youssef Guedira

Antoine Gouy como Benjamin Ferel

Fargass Assandé como Babakar Diop, padre de Assane Diop

Shirine Boutella como la teniente Sofia Belkacem

Dónde ver la serie Lupin, según la zona geográfica