Está en Netflix, tiene 17 capítulos y es la serie francesa más vista de la historia

Netflix ha creado un catálogo de series y películas con historias para todos los gustos. Una serie se convirtió en uno de los mayores éxitos de los últimos años en la plataforma, y es que con su relato conocidísimo de 17 capítulos, ha pasado a ser la oferta francesa más vista de la historia: Lupin.

Las series y películas de producción francesa vienen nutriendo Netflix a paso firme en los últimos años, y es que no solo ha mejorado su cantidad, sino que ha perfeccionado la calidad de las ofertas. Esta serie es el mayor reflejo de ello, y es que gracias a este relato dramático criminal, con tintes de acción, logró enamorar a los suscriptores de la plataforma y pasar a ser número uno hasta en Estados Unidos.

La serie es una adaptación de una reconocida novela.

La serie cuenta con varios puntos más que interesantes, y es que este relato comenzó a ser una verdadera joya desde el trabajo de producción, con Louis Leterrier como director, conocido por sus trabajos como El transportador y El increíble Hulk, joyas del género de acción. Su presencia en el catálogo de series y películas no pasó inadvertida, y es que los suscriptores de Netflix la tienen como una de las joyas del género.

Esta producción francesa no solo te lleva a sumergirte en una de las mejores historias de Netflix, y es que a lo largo de los 17 capítulos, recorreremos sitios icónicos del país europeo, como el famoso Museo del Louvre. La serie cuenta con la particularidad de que, su protagonista es de color, algo que no se ha replicado en otras adaptaciones de este relato que se destaca en la sección de obras basadas en novelas.

Netflix decidió incorporar a esta serie, con tres temporadas, a su catálogo de series y películas en enero del 2021. Desde entonces ha pasado a ser la oferta francesa más vista de la historia de la plataforma.

Embed - Lupin (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial I Netflix

Netflix: de qué trata la serie Lupin

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre la serie francesa más vista de la historia, Lupin centra su historia en: “Inspirado en las aventuras de Arsène Lupin, el caballeroso ladrón Assane Diop se propone vengar a su padre de las injusticias sufridas a manos de una familia adinerada”.

Esta serie de Netflix, no es un relato más, sino que conjuga una cantidad de detalles, que la vuelven una opción irresistible.

Esta serie es la oferta francesa con más reproducciones en la historia de Netflix.

Reparto de Lupin, serie de Netflix

  • Omar Sy como Assane Diop
  • Vincent Londez como el capitán Romain Laugier
  • Ludivine Sagnier como Claire, esposa de Assane Diop
  • Clotilde Hesme como Juliette Pellegrini, hija de Anne y Hubert Pellegrini
  • Nicole Garcia como Anne Pellegrini
  • Hervé Pierre como Hubert Pellegrini
  • Soufiane Guerrab como Youssef Guedira
  • Antoine Gouy como Benjamin Ferel
  • Fargass Assandé como Babakar Diop, padre de Assane Diop
  • Shirine Boutella como la teniente Sofia Belkacem

Dónde ver la serie Lupin, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Lupin se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Lupin se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Lupin se puede ver en Netflix.

