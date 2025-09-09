Inicio Ovación Fútbol Erling Haaland
Repóker de Haaland, goleó Inglaterra y goles de Cristiano y Mbappé: los resultado en las Eliminatorias UEFA

Haaland anotó cinco tantos en la goleada de su equipo a Moldavia. El astro francés y el Bicho, también fueron claves para los triunfos de sus seleccionados

Fabián Salamone
Fabián Salamone
El noruego se despachó con cinco tantos en la goleada de su equipo.

Las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 continúan su rumbo. Durante la jornada de este martes se disputaron nueve partidos y hubo sorprendentes resultados en ellos. Noruega convirtió 11 goles (cinco de la mano de Erling Haaland) e Inglaterra, cinco. Además, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé fueron claves en los triunfos de sus seleccionados.

Mientras algunos grupos comienzan a definir los equipos que se perfilan para clasificar a la Copa del Mundo, otros están afrontando sus primeros pasos en la competencia que se roba las miradas en el Viejo Continente.

Haaland
El noruego sigue haciendo historia con su seleccionado. Este martes convirtió cinco goles en las Eliminatorias UEFA.

Kylian Mbappé convirtió el primero de Francia, de penal, en su triunfo 2-1 ante Islandia. Por su parte Cristiano Ronaldo, por la misma vía, había anotado el 2-1 parcial para los lusos (le ganaron 3-2 a Hungría).

A la hora de hablar de goleadas resaltaron los triunfos de Inglaterra (5-0 a Serbia) y de Noruega (11-1 Moldavia). En este último, Haaland destacó del resto de sus compañeros convirtiendo un repóker.

Kylian Mbappé
Mbappé, clave en la victoria de los Galos.

Los resultados de este martes en las Eliminatorias UEFA

  • Armenia 2- 1Irlanda
  • Azerbaiyán 1-1 Ucrania
  • Francia 2-1 Islandia
  • Chipre 2-2 Rumania
  • Serbia 0-5 Inglaterra
  • Hungría 2-3 Portugal
  • Bosnia 1-2 Austria
  • Noruega 11-1 - Moldavia
  • Albania 1-0 Letonia
Cómo se definen los clasificados al Mundial 2026

Las Eliminatorias UEFA, que para algunos seleccionados comenzó en marzo y para otros en el actual septiembre, están conformadas por 12 grupos (seis de cuatro equipos y seis de cinco).

Se disputa con sistema de todos contra todos (local y visitante) y culminará con la fecha FIFA de noviembre. Los 12 líderes de cada zona asegurarán su participación en la Copa del Mundo, mientras que para completar el cupo se jugará una ronda de playoffs.

De este Repechaje participarán los 12 escoltas de cada zona más los cuatro ganadores de los grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA 2024/25 que no hayan finalizado en los dos primeros puestos de su grupo de clasificación para la Copa del Mundo.

Estos 16 seleccionados se dividirán en cuatro llaves a partido único con una semifinal y una final. Estos compromisos estarán programados para marzo del 2026. De esta manera se completará el cupo de 16 países de UEFA (12 ganadores de las zonas y cuatro de playoffs).

