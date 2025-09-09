Repóker de Haaland, goleó Inglaterra y goles de Cristiano y Mbappé: los resultado en las Eliminatorias UEFA

A la hora de hablar de goleadas resaltaron los triunfos de Inglaterra (5-0 a Serbia) y de Noruega (11-1 Moldavia). En este último, Haaland destacó del resto de sus compañeros convirtiendo un repóker.

Kylian Mbappé Mbappé, clave en la victoria de los Galos.

Los resultados de este martes en las Eliminatorias UEFA

Armenia 2- 1Irlanda

Azerbaiyán 1-1 Ucrania

Francia 2-1 Islandia

Chipre 2-2 Rumania

Serbia 0-5 Inglaterra

Hungría 2-3 Portugal

Bosnia 1-2 Austria

Noruega 11-1 - Moldavia

Albania 1-0 Letonia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tekkersfoot/status/1965506494751015272&partner=&hide_thread=false CRISTIANO RONALDO GIVES PORTUGAL THE LEAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Hungary 1-2 Portugal.pic.twitter.com/ek0kyasnnW — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 9, 2025

Cómo se definen los clasificados al Mundial 2026

Las Eliminatorias UEFA, que para algunos seleccionados comenzó en marzo y para otros en el actual septiembre, están conformadas por 12 grupos (seis de cuatro equipos y seis de cinco).

Se disputa con sistema de todos contra todos (local y visitante) y culminará con la fecha FIFA de noviembre. Los 12 líderes de cada zona asegurarán su participación en la Copa del Mundo, mientras que para completar el cupo se jugará una ronda de playoffs.

De este Repechaje participarán los 12 escoltas de cada zona más los cuatro ganadores de los grupos de la Liga de las Naciones de la UEFA 2024/25 que no hayan finalizado en los dos primeros puestos de su grupo de clasificación para la Copa del Mundo.

Estos 16 seleccionados se dividirán en cuatro llaves a partido único con una semifinal y una final. Estos compromisos estarán programados para marzo del 2026. De esta manera se completará el cupo de 16 países de UEFA (12 ganadores de las zonas y cuatro de playoffs).