La cláusula millonaria que frena la renovación entre River y una de las joyas de su cantera

El aspecto que mantiene pendiente la negociación pasa por la cláusula de rescisión y el salario. El Millonario pretende fijar un monto de 100 millones de euros, pero desde el lado del jugador de solo 18 años consideran que la cifra debe estar acompañada por una mejora salarial acorde.

River 1

Los números de Ian Subiabre en River

19 partidos oficiales (3 como titular)

1 gol

1 asistencia

Este año jugó 15 encuentros

Qué no pase con Subiabre lo de Echeverri y Mastantuono

La intención de River es blindar a Subiabre y evitar que se repitan situaciones como las de Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, quienes dejaron Núñez antes de lo esperado.

El nacido en Comodoro Rivadavia llegó al club en 2022 desde la Comisión de Actividades Infantiles y River adquirió el 70% de su pase en 350 mil dólares. Luego firmó su primer contrato profesional hasta 2025, con una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares, que en 2024 fue extendido hasta 2026.