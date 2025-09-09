El malargüino Marco García será fondista en la FAB y buscará el título Latino OMB

boxeo-fab-latino omb-marco gaaraujo

El Kid Dinamita Marco García va por la gloria y el despegue en el boxeo internacional

el mendocino Marco García (16-1-1, 11 KO), se presentará con sed de revancha buscando el título Latino superwelter OMB vacante, enfrentando al campeón mexicano de la categoría, Luciano Chano Chaparro Araujo (14-8-3, 5 KO), quien viene de someter en siete asaltos a su compatriota Brandon Cruz.

Chaparro se presentó en Mendoza en la velada del 19 de octubre del 2024, cuando Juan Carrasco perdió en su eliminatoria mundialista frente a Zaur Abdullaev. El mexicano fue superado por KOT3 por el catamarqueño Pablo Corzo. En esa misma velada García noqueó en un asalto al tunuyanino Maxi Hinojosa.

boxeo-marco garcía-leonel hinojosa.jpg Marco García noqueó a Hinojosa en el Aconcagua Arena en octubre del año pasado.

Extensa velada de boxeo profesional en la FAB

En el principal complemento de la noche, a seis rondas en supermediano, el balcarceño Kevin Bam Bam Gómez (6-0-0, 6 KO), buscará frenar la racha de victorias del santafesino Carlos Iván El Látigo Díaz (7-4-0, 4 KO), quien viene con tres victorias consecutivas en su haber.

En un duelo de estilos opuestos, el promisorio bonaerense Luciano El Puma Amaya (3-0-0, 2 KO), se medirá a seis rounds en superligero con el áspero santafesino Alan El Bombardero Ponce (4-2-1, 2 KO), un púgil que también llega con una racha ganadora, habiendo triunfado en sus últimos cuatro combates.

En el cruce femenino de la jornada, a seis giros en categoría gallo, se dará un cruce explosivo entre la invicta santafesina Ludmila 4x4 Corbalán (4-0-0), quien se verá las caras con la durísima bonaerense Romina Garro (1-2-0), pupila del team Castaño.

Finalmente, a cuatro capítulos en gallo, se dará el choque entre el porteño Alan Arias (debut) y el bonaerense Lucas Saganías (0-1-0), de los gimnasios Defensores de La Boca y de la Escuela de boxeo Santos Zacarías, respectivamente,