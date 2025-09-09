Inicio Ovación Boxeo Marco García
El malargüino Marco García será fondista en la FAB y buscará el título Latino OMB

El mendocino Marco García animará el pleito principal de la velada del estadio de la Federación Argentina de Box. Enfrenta al mexicano Luciano Chaparro Araujo

Raúl Adriazola
La joven promesa malargüina Marco García va por el título Latino superwelter OMB en el estadio de la FAB, en el barrio de Almagro, CABA.

El mendocino -malargüino para más datos- Marco García será protagonista de la pelea principal de este sábado en el estadio FAB, como parte de la velada televisada por TyC Sports. Allí buscará su segundo título internacional de boxeo frente al mexicano Luciano Chaparro Araujo.

En el semifondo, o doble fondo, también con título en juego, subirá al ring del estadio de la Federación Argentina de Box el riojano Jose Ángel Sanson Gabriel Rosa, para exponer su título Latino superligero frente al colombiano Hancel González.

Marco García, pupilo de su papá Guillermo en el gimnasio que tiene en Malargüe, fue campeón mundial juvenil mediano de boxeo en la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el 2022 y tuvo su primera chance por el título Latino OMB el 18 de agosto del 2023, pero cayó en fallo dividido frente a Rodrigo Damián Coria.

El Kid Dinamita Marco García va por la gloria y el despegue en el boxeo internacional

el mendocino Marco García (16-1-1, 11 KO), se presentará con sed de revancha buscando el título Latino superwelter OMB vacante, enfrentando al campeón mexicano de la categoría, Luciano Chano Chaparro Araujo (14-8-3, 5 KO), quien viene de someter en siete asaltos a su compatriota Brandon Cruz.

Chaparro se presentó en Mendoza en la velada del 19 de octubre del 2024, cuando Juan Carrasco perdió en su eliminatoria mundialista frente a Zaur Abdullaev. El mexicano fue superado por KOT3 por el catamarqueño Pablo Corzo. En esa misma velada García noqueó en un asalto al tunuyanino Maxi Hinojosa.

Marco García noqueó a Hinojosa en el Aconcagua Arena en octubre del año pasado.

Extensa velada de boxeo profesional en la FAB

En el principal complemento de la noche, a seis rondas en supermediano, el balcarceño Kevin Bam Bam Gómez (6-0-0, 6 KO), buscará frenar la racha de victorias del santafesino Carlos Iván El Látigo Díaz (7-4-0, 4 KO), quien viene con tres victorias consecutivas en su haber.

En un duelo de estilos opuestos, el promisorio bonaerense Luciano El Puma Amaya (3-0-0, 2 KO), se medirá a seis rounds en superligero con el áspero santafesino Alan El Bombardero Ponce (4-2-1, 2 KO), un púgil que también llega con una racha ganadora, habiendo triunfado en sus últimos cuatro combates.

En el cruce femenino de la jornada, a seis giros en categoría gallo, se dará un cruce explosivo entre la invicta santafesina Ludmila 4x4 Corbalán (4-0-0), quien se verá las caras con la durísima bonaerense Romina Garro (1-2-0), pupila del team Castaño.

Finalmente, a cuatro capítulos en gallo, se dará el choque entre el porteño Alan Arias (debut) y el bonaerense Lucas Saganías (0-1-0), de los gimnasios Defensores de La Boca y de la Escuela de boxeo Santos Zacarías, respectivamente,

