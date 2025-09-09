El Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil es el escenario para el partido entre la Selección argentina y su anfitrión

El Estadio Monumental Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil es el escenario para el partido entre la Selección argentina y su anfitrión, Ecuador.

La Selección argentina cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, en el marco de la fecha 18 frente a Ecuador, en Guayaquil. Entre los dirigidos por Lionel Scaloni no estarán el capitán y estrella Lionel Messi, Enzo Fernández, ni el Cuti Romero. La "10"será usada por Franco Mastantuono, y la cinta de capitán será para Nicolás Otamendi.

El encuentro, la última fecha de las Eliminatorias, y con la Scaloneta clasificada de antemano, se juega en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El árbitro será el colombiano Wilmar Alexander Roldán Pérez.

El conjunto de Ecuador, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece ya está clasificado también y busca una victoria para finalizar como escolta.

