El encuentro, la última fecha de las Eliminatorias, y con la Scaloneta clasificada de antemano, se juega en el Estadio Monumental Banco Pichincha. El árbitro será el colombiano Wilmar Alexander Roldán Pérez.

El conjunto de Ecuador, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece ya está clasificado también y busca una victoria para finalizar como escolta.