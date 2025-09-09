La Selección argentina cierra su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, en el marco de la fecha 18 frente a Ecuador, en Guayaquil. Entre los dirigidos por Lionel Scaloni no estarán el capitán y estrella Lionel Messi, Enzo Fernández, ni el Cuti Romero. La "10"será usada por Franco Mastantuono, y la cinta de capitán será para Nicolás Otamendi.
La Selección argentina juega en Ecuador en su última presentación en las Eliminatorias 2026
Por la 18ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Ecuador recibe a la Selección argentina, son Messi, Enzo Fernández, Cuti Romero ni Thaigo Almada