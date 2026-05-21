Bombazo en River: Nicolás Otamendi será el primer refuerzo tras el Mundial 2026

Otamendi será refuerzo de River luego del Mundial 2026

Uno de los primeros en confirmar esta noticia fue el periodista Gastón Edul, quien sigue de cerca el día a día de la Selección Argentina. "Ya tiene la decisión tomada", aseguró en un posteo en su cuenta de X.

Además de su experiencia y liderazgo, en River consideran que puede aportar jerarquía y personalidad a una defensa que buscará fortalecerse para afrontar los desafíos del segundo semestre bajo la conducción de Eduardo Coudet.

Otamendi ya había manifestado su deseo de jugar en El Millonario, club del cual es hincha, mientras que River aprovechó la finalización de su contrato actual en Benfica para traerlo sin tener que pagar más que el precio de su contrato.

Nicolás Otamendi (2) River cerró un refuerzo de jerarquía para la segunda parte del año.

Fueron varios los mercados de pases en los que el zaguero estuvo en el radar del Millonario, pero en marzo había hecho referencia a los rumores con la palabra "Veremos" algo que lo colocó mucho más cerca.

Finalmente, a sus 38 años, Nicolás Otamendi regresa al país luego de haberse marchado en 2010 cuando se fue de Vélez Sársfield a Porto de Portugal, encaminando una trayectoria que siguió con Atlético Mineiro, Valencia, Manchester City y Benfica.