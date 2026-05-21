Lo que venía siendo un secreto a voces parece confirmarse finalmente. Nicolás Otamendi, defensor central de la Selección Argentina y confeso hincha de River, tiene un acuerdo total para convertirse en el primer refuerzo del club de Nuñez de cara al próximo mercado invernal.
Bombazo en River: Nicolás Otamendi será el primer refuerzo tras el Mundial 2026
El zaguero central de la Selección Argentina jugará en River tras la finalización del Mundial 2026. Los detalles de la transferencia
Tras quedar libre del Benfica de Portugal, Otamendi estampará su firma en un contrato que lo ligará a la banda roja hasta diciembre de 2027.
Otamendi será refuerzo de River luego del Mundial 2026
Uno de los primeros en confirmar esta noticia fue el periodista Gastón Edul, quien sigue de cerca el día a día de la Selección Argentina. "Ya tiene la decisión tomada", aseguró en un posteo en su cuenta de X.
Además de su experiencia y liderazgo, en River consideran que puede aportar jerarquía y personalidad a una defensa que buscará fortalecerse para afrontar los desafíos del segundo semestre bajo la conducción de Eduardo Coudet.
Otamendi ya había manifestado su deseo de jugar en El Millonario, club del cual es hincha, mientras que River aprovechó la finalización de su contrato actual en Benfica para traerlo sin tener que pagar más que el precio de su contrato.
Fueron varios los mercados de pases en los que el zaguero estuvo en el radar del Millonario, pero en marzo había hecho referencia a los rumores con la palabra "Veremos" algo que lo colocó mucho más cerca.
Finalmente, a sus 38 años, Nicolás Otamendi regresa al país luego de haberse marchado en 2010 cuando se fue de Vélez Sársfield a Porto de Portugal, encaminando una trayectoria que siguió con Atlético Mineiro, Valencia, Manchester City y Benfica.