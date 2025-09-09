Santino Andino, entre Godoy Cruz, el Mundial Sub 20 y un nuevo club interesado en su pase

Otra noticia espera el Chulu es la lista definitiva para el Mundial Sub 20 que se jugará en Chile desde el 27 de este mes. Después de haber estado en el Sudamericano a comienzos de año el mendocino es uno de los posibles convocados.

andino 2 El Chulu volvió a los entrenamientos en Coquimbito.

Los números de Santino Andino en Godoy Cruz

69 partidos oficiales

9 goles

6 asistencias

Atlético Mineiro, interesado en Santino Andino

Atlético Mineiro, rival de Godoy Cruz en los octavos de final de la Copa Sudamericana, se sumó a la lista de clubes interesados en contratar a Santino Andino.

El mendocino tuvo una destacada actuación en la serie, sobre todo en Belo Horizonte donde marcó un gol, y desde Brasil hay medios que ya revelan el interés del Galo por contratarlo.

Recientemente el Tomba rechazó una oferta del Olympiakos de Grecia de 4,5 millones de dólares y la cláusula de rescisión de su contrato alcanza los 20 millones de dólares.