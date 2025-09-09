Inicio Ovación Fútbol Santino Andino
Santino Andino, entre Godoy Cruz, el Mundial Sub 20 y un nuevo club interesado en su pase

Son días clave en la carrera de Santino Andino, la joya de Godoy Cruz que está en los planes de la Selección argentina Sub 20 y también un nuevo club interesado en su pase.

Por UNO
Son días clave en la carrera de Santino Andino, la joya de Godoy Cruz que está en los planes de la Selección argentina Sub 20 y también de un nuevo club interesado en su pase.

El atacante estuvo entrenando en Ezeiza a las órdenes de Diego Placente aprovechando el receso porla fecha FIFA y a la espera de la sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA por su expulsión ante Platense ya que hasta ahora está suspendido provisoriamente.

Vitualmente descartado para el encuentro del sábado frente a Barracas Central, el futbolista de 19 años volvió a los entrenamientos a las órdenes de Walter Ribonetto.

Otra noticia espera el Chulu es la lista definitiva para el Mundial Sub 20 que se jugará en Chile desde el 27 de este mes. Después de haber estado en el Sudamericano a comienzos de año el mendocino es uno de los posibles convocados.

El Chulu volvió a los entrenamientos en Coquimbito.

Los números de Santino Andino en Godoy Cruz

  • 69 partidos oficiales
  • 9 goles
  • 6 asistencias

Atlético Mineiro, interesado en Santino Andino

Atlético Mineiro, rival de Godoy Cruz en los octavos de final de la Copa Sudamericana, se sumó a la lista de clubes interesados en contratar a Santino Andino.

El mendocino tuvo una destacada actuación en la serie, sobre todo en Belo Horizonte donde marcó un gol, y desde Brasil hay medios que ya revelan el interés del Galo por contratarlo.

Recientemente el Tomba rechazó una oferta del Olympiakos de Grecia de 4,5 millones de dólares y la cláusula de rescisión de su contrato alcanza los 20 millones de dólares.

