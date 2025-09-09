Las frutillas poseen un alto contenido de compuestos antioxidantes y fibra dietética que son importantes para mejorar la salud digestiva. Las frutillas tienen además proteínas, calcio, vitamina A y C, hierro, magnesio, fósforo, niacina, folato y que son una notable fuente de potasio.

Las frutillas no solo se destacan por su dulzura y frescura en esta época, sino también por sus diversos beneficios para la salud: están repletas de nutrientes, contienen compuestos antioxidantes, vitamina C y fibra por lo que contribuyen a la mejora del sistema inmunológico, digestivo, del estado de la piel y también del cerebro.

Vale destacar que lo que hoy se entiende como frutilla es en verdad el receptáculo de la flor, donde se insertan los verdaderos frutos, los pequeños granos que contienen las semillas (aquenios).

frutilla2 Frutillas. Son exquisitas y están de temporada, además poseen muchos beneficios para la salud.

Por su bajo contenido calórico y su alto contenido en nitrato, las frutillas son un buen aliado para las dietas de pérdida de peso. Ayudan a reducir el apetito, favorecen la circulación sanguínea.

El ácido pelágico presente en las frutillas mejora la elasticidad de la piel y retrasa la aparición de los signos del envejecimiento, como las arrugas y la flaccidez, al tiempo que la biotina contribuye a mantener un cabello y unas uñas sanas.

Las frutillas contienen fenoles, un compuesto químico. La antocianina es un tipo de fenol muy abundante en las fresas y que le proporciona su característico color.

Es conocido también por sus poderosas cualidades como antioxidante natural que mantiene la salud de las células.

Los fenoles ayudan también a luchar contra los procesos inflamatorios del organismo inhibiendo la producción de la enzima ciclooxigenasa, del mismo modo que lo hacen compuestos como la aspirina o el ibuprofeno.

Fuente: elheraldo.hn