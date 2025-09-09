Eliminatorias: qué necesitan Venezuela y Bolivia para conseguir la clasificación al Mundial 2026

En caso de empatar o perder frente a Colombia, el equipo de Fernando Batista quedará a la espera de lo que suceda en La Paz, donde Bolivia recibirá a Brasil.

Bolivia necesita sí o sí una victoria en el estadio Hernando Siles, a 4.088 metros de altura, y que además Venezuela no gane su compromiso. Solo en ese escenario podría regresar a una cita mundialista, algo que no logra desde Estados Unidos 1994.

Venezuela, invicta de local en las Eliminatorias

Venezuela llega a este partido con un gran respaldo: su invicto como local en las Eliminatorias del Mundial 2026. En sus ocho presentaciones en casa sumó cuatro victorias y cuatro empates, incluso ante potencias como Argentina, Uruguay y Brasil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/1965202951670280605&partner=&hide_thread=false "ES EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA DE VENEZUELA"



Fernando Batista, entrenador de la Vinotinto, se refirió al encuentro ante Colombia por las #EliminatoriasEnDSPORTS.



Debe ganar para asegurar el puesto de repechaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.… pic.twitter.com/u4sCyvtf2o — DSPORTS (@DSports) September 8, 2025

Esta fortaleza en Maturín será su principal carta para sellar el boleto al repechaje y confirmar el crecimiento que viene mostrando en el ciclo de Batista.

Por su parte, Bolivia afronta el duelo con la difícil misión de imponerse a Brasil, que llega de golear 3-0 a Chile y que, aun sin jugarse demasiado, mantiene un plantel de jerarquía.

El repechaje para ir al Mundial 2026

El que se quede con el cupo de repechaje entre Venezuela y Bolivia, deberá jugar del 23 al 31 de marzo del 2026 en Monterrey y Guadalajara, México, frente a dos selecciones de la Concacaf, una de Asia, una de África y Nueva Calendonia (por Oceanía).

Ubicados según el ranking FIFA los participantes jugarán dos semifinales y dos finales donde se definirán los últimos dos boletos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.