La Fórmula 1 dio a conocer todas las estadísticas del GP de Monza y los datos le dieron la razón a Colapinto

"Estoy con un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima. No pude hacer nada, una pena; fue bastante aburrida" explicó el piloto argentino con un mensaje que las estadísticas dadas a conocer días después de la competencia terminaron por reafirmar.
Mientras que Colapinto quedó en la penúltima posición alcanzando los 340 km/h, su compañero de equipo, Pierre Gasly, llegó a los 338 km/h; de esta manera los pilotos de Alpine fueron quienes ocuparon los últimos dos lugares en el ranking de velocidad máxima en el GP de Monza. En cuanto a la clasificación, el francés terminó en el puesto 16 y el argentino en el 17.
En cuanto al ranking de las vueltas más rápidas de cada piloto, Gasly se impuso por sobre el argentino con 1m22s185 contra 1m22s239; aunque quedaron muy lejos de los mejores tiempos que fue encabezado por Lando Norris (de McLaren) con 1m20s901.
GP de Monza
La Fórmula 1 tuvo su paso por Italia.
El ranking de velocidad máxima en el GP de Italia
- Alex Albon (Williams) 364 km/h.
- Lewis Hamilton (Ferrari) 363 km/h.
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 362km/h.
- Oliver Bearman (Haas) 360km/h.
- Carlos Sainz (Williams) 358km/h.
- Gabriel Bortoleto (Sauber) 356km/h.
- Yuki Tsunoda (Red Bull) 355km/h.
- Oscar Piastri (McLaren) 353km/h.
- Max Verstappen (Red Bull) 352km/h.
- Charles Leclerc (Ferrari) 352km/h.
- Fernando Alonso (Astoon Martin) 351km/h.
- Kimi Antonelli (Mercedes) 350km/h.
- Liam Lawson (Racing Bulls) 347km/h.
- Esteban Ocon (Haas) 346km/h.
- Lance Stroll (Aston Martin) 345km/h.
- George Russell (Mercedes) 344km/h.
- Lando Norris (McLaren) 340km/h.
- Franco Colapinto (Alpine) 340km/h.
- Pierre Gasly (Alpine) 338km/h.
El ranking de las vueltas más rápidas en el GP de Italia
- Lando Norris (McLaren) 1m20s901.
- Max Verstappen (Red Bull) 1m21s003.
- Oscar Piastri (McLaren) 1m21s245.
- Charles Leclerc (Ferrari) 1m21s294.
- Alex Albon (Williams) 1m21s368.
- Lewis Hamilton (Ferrari) 1m21s546.
- Carlos Sainz (Williams) 1m21s740.
- George Russell (Mercedes) 1m21s800.
- Oliver Bearman (Haas) 1m21s820.
- Kimi Antonelli (Mercedes) 1m21s968.
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 1m22s133.
- Gabriel Bortoleto (Sauber) 1m22s139.
- Lance Stroll (Aston Martin) 1m22s164.
- Pierre Gasly (Alpine) 1m22s185.
- Franco Colapinto (Alpine) 1m22s239.
- Yuki Tsunoda (Red Bull) 1m22s712.
- Liam Lawson (Racing Bulls) 1m22s777.
- Esteban Ocon (Haas) 1m22s892.
- Fernando Alonso (Astoon Martin) 1m23s757.