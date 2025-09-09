La Fórmula 1 dio a conocer todas las estadísticas del GP de Monza y los datos le dieron la razón a Colapinto

"Estoy con un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima. No pude hacer nada, una pena; fue bastante aburrida" explicó el piloto argentino con un mensaje que las estadísticas dadas a conocer días después de la competencia terminaron por reafirmar.

Mientras que Colapinto quedó en la penúltima posición alcanzando los 340 km/h, su compañero de equipo, Pierre Gasly, llegó a los 338 km/h; de esta manera los pilotos de Alpine fueron quienes ocuparon los últimos dos lugares en el ranking de velocidad máxima en el GP de Monza. En cuanto a la clasificación, el francés terminó en el puesto 16 y el argentino en el 17.

En cuanto al ranking de las vueltas más rápidas de cada piloto, Gasly se impuso por sobre el argentino con 1m22s185 contra 1m22s239; aunque quedaron muy lejos de los mejores tiempos que fue encabezado por Lando Norris (de McLaren) con 1m20s901.

GP de Monza La Fórmula 1 tuvo su paso por Italia.

El ranking de velocidad máxima en el GP de Italia

Alex Albon (Williams) 364 km/h. Lewis Hamilton (Ferrari) 363 km/h. Isack Hadjar (Racing Bulls) 362km/h. Oliver Bearman (Haas) 360km/h. Carlos Sainz (Williams) 358km/h. Gabriel Bortoleto (Sauber) 356km/h. Yuki Tsunoda (Red Bull) 355km/h. Oscar Piastri (McLaren) 353km/h. Max Verstappen (Red Bull) 352km/h. Charles Leclerc (Ferrari) 352km/h. Fernando Alonso (Astoon Martin) 351km/h. Kimi Antonelli (Mercedes) 350km/h. Liam Lawson (Racing Bulls) 347km/h. Esteban Ocon (Haas) 346km/h. Lance Stroll (Aston Martin) 345km/h. George Russell (Mercedes) 344km/h. Lando Norris (McLaren) 340km/h. Franco Colapinto (Alpine) 340km/h. Pierre Gasly (Alpine) 338km/h.

El ranking de las vueltas más rápidas en el GP de Italia