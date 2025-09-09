Inicio Ovación Fútbol Fórmula 1
La Fórmula 1 dio a conocer todas las estadísticas del GP de Monza y los datos le dieron la razón a Colapinto

El motor Renault utilizado por Alpine tiene poca potencia y en el circuito de la F1 conocido como el "Templo de la velocidad" esto se evidenció aún más

Emanuel Trilla Donoso
Emanuel Trilla Donoso
El piloto argentino estaba en lo cierto.

El circuito de Monza, conocido como el "Templo de la Velocidad", se caracteriza - justamente - porque los pilotos tienen la posibilidad de pisar a fondo para ofrecerle a los fanáticos de la Fórmula 1 un show de primer nivel. Y las estadísticas no mienten: Alex Albon, excompañero de Franco Colapinto en Williams, lideró la lista.

El automovilista tailandés alcanzó los 364 kilómetros por hora siendo el más rápido de todos; por su lado, los pilotos de Alpine quedaron últimos, marcando un abismo entre la escudería francesa y el resto de los equipos.

Franco Colapinto - Monza
Franco Colapinto no pudo brillar en Monza.

La Fórmula 1 dio a conocer todas las estadísticas del GP de Monza y los datos le dan la razón a Colapinto

El GP de Monza no fue un buen circuito para los monoplazas de Alpine ya que debían recurrir a la potencia del motor para conseguir buenos resultados, fuerza que carece Renault. Fue así que Franco Colapinto expresó ante los medios de comunicación: "Fue una carrera muy larga, muy dura para nosotros. No teníamos ritmo y estuve muy solo durante la carrera".

"Estoy con un poco de bronca, hay que mejorar para la próxima. No pude hacer nada, una pena; fue bastante aburrida" explicó el piloto argentino con un mensaje que las estadísticas dadas a conocer días después de la competencia terminaron por reafirmar.

Mientras que Colapinto quedó en la penúltima posición alcanzando los 340 km/h, su compañero de equipo, Pierre Gasly, llegó a los 338 km/h; de esta manera los pilotos de Alpine fueron quienes ocuparon los últimos dos lugares en el ranking de velocidad máxima en el GP de Monza. En cuanto a la clasificación, el francés terminó en el puesto 16 y el argentino en el 17.

En cuanto al ranking de las vueltas más rápidas de cada piloto, Gasly se impuso por sobre el argentino con 1m22s185 contra 1m22s239; aunque quedaron muy lejos de los mejores tiempos que fue encabezado por Lando Norris (de McLaren) con 1m20s901.

GP de Monza
La F&oacute;rmula 1 tuvo su paso por Italia.

El ranking de velocidad máxima en el GP de Italia

  1. Alex Albon (Williams) 364 km/h.
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) 363 km/h.
  3. Isack Hadjar (Racing Bulls) 362km/h.
  4. Oliver Bearman (Haas) 360km/h.
  5. Carlos Sainz (Williams) 358km/h.
  6. Gabriel Bortoleto (Sauber) 356km/h.
  7. Yuki Tsunoda (Red Bull) 355km/h.
  8. Oscar Piastri (McLaren) 353km/h.
  9. Max Verstappen (Red Bull) 352km/h.
  10. Charles Leclerc (Ferrari) 352km/h.
  11. Fernando Alonso (Astoon Martin) 351km/h.
  12. Kimi Antonelli (Mercedes) 350km/h.
  13. Liam Lawson (Racing Bulls) 347km/h.
  14. Esteban Ocon (Haas) 346km/h.
  15. Lance Stroll (Aston Martin) 345km/h.
  16. George Russell (Mercedes) 344km/h.
  17. Lando Norris (McLaren) 340km/h.
  18. Franco Colapinto (Alpine) 340km/h.
  19. Pierre Gasly (Alpine) 338km/h.

El ranking de las vueltas más rápidas en el GP de Italia

  1. Lando Norris (McLaren) 1m20s901.
  2. Max Verstappen (Red Bull) 1m21s003.
  3. Oscar Piastri (McLaren) 1m21s245.
  4. Charles Leclerc (Ferrari) 1m21s294.
  5. Alex Albon (Williams) 1m21s368.
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 1m21s546.
  7. Carlos Sainz (Williams) 1m21s740.
  8. George Russell (Mercedes) 1m21s800.
  9. Oliver Bearman (Haas) 1m21s820.
  10. Kimi Antonelli (Mercedes) 1m21s968.
  11. Isack Hadjar (Racing Bulls) 1m22s133.
  12. Gabriel Bortoleto (Sauber) 1m22s139.
  13. Lance Stroll (Aston Martin) 1m22s164.
  14. Pierre Gasly (Alpine) 1m22s185.
  15. Franco Colapinto (Alpine) 1m22s239.
  16. Yuki Tsunoda (Red Bull) 1m22s712.
  17. Liam Lawson (Racing Bulls) 1m22s777.
  18. Esteban Ocon (Haas) 1m22s892.
  19. Fernando Alonso (Astoon Martin) 1m23s757.

