Figura alemana que ganó el Mundial contra la Selección argentina lanzó duras críticas a su selección

La selección alemana comenzó su camino al Mundial 2026 y, aunque tiene un grupo accesible, no comenzó de la mejor manera y la leyenda fue lapidaria

Emanuel Trilla Donoso
La selección alemana se consagró en el partido más triste para Argentina.

La selección alemana no está pasando su mejor momento: referentes históricos han dicho "adiós", en el debut por las Eliminatorias UEFA cayeron por 2 a 0 frente a Eslovaquia y los convocados no están a la altura del nivel élite que si tenían sus predecesores que, por ejemplo, vencieron a la Selección argentina en la final del Mundial 2014.

Y uno de sus máximos referentes - ya retirado - está preocupado porque el presente y futuro de sus compatriotas puede llegar a estar en problemas y vaticinó: "Alemania está a años luz de ganar la Copa del Mundo".

Figura alemana que ganó el Mundial contra la Selección argentina lanzó duras críticas a su selección

Toni Kroos tiene una carrera intachable que servirá de ejemplo para las futuras generaciones porque pudo plasmar su profesionalismo deportivo a cuestiones extra futbolísticas, para colmo, se convirtió en una leyenda del Real Madrid mientras que hizo historia con la selección alemana al consagrarse en el Mundial de Brasil 2014 (quizás la final del mundo que más le dolió a los argentinos).

Toni Kross
El ganador del Mundial en 2014 se retiró de su selección en 2021.

Luego de su retiro lanzó un podcast llamado Einfach mal Luppen (Solo mira a tu alrededor) donde habla de fútbol y analiza diferentes situaciones que se desarrollan en el deporte más lindo de todos; allí fue tajante y criticó a los jugadores que actualmente juegan en la selección de su país: "Actualmente no tenemos un grupo de 50 jugadores de talla internacional. Es así, vamos justitos".

Con respecto a las Eliminatorias UEFA (Alemania comparte grupo con Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo), el ex mediocampista manifestó: "La gran suerte es que nos ha tocado un grupo del que prácticamente no puedes quedar eliminado"; sin embargo, en el debut cayeron sorpresivamente contra Eslovaquia, aunque luego vencieron 3 a 1 a Irlanda del Norte.

"Si me hubieras preguntado cuáles jugadores conozco de los contrincantes, la respuesta sería exactamente cero. Grupo improvisado o no, contra este tipo de equipos debería bastar con lo que hay", explicó con respecto a los rivales de grupo.

Pero Toni Kroos también habló sobre los nombres propios: "No debemos olvidar que actualmente no estamos entre los que pueden tener grandes ambiciones. Sin embargo, creo que si todos están en forma, seguimos teniendo virtudes".

Julián Nagelsmann, entrenador teutón, apuntó contra su plantel luego de la caída en el debut: "Estos son los jugadores de mejor calidad que tenemos. Quizás la próxima vez tengamos que convocar a jugadores con menor nivel, pero que lo den todo en el campo".

kroos 1.jpg
En 2024 decidió retirarse del Real Madrid.

Los 34 títulos de Toni Kroos

Bayern Munich (11):

  • Bundesliga: 3.
  • Copa de Alemania: 3.
  • Supercopa de Alemania: 2.
  • Champions League: 1.
  • Supercopa de Europa: 1.
  • Mundial de Clubes: 1.

Real Madrid (22):

  • Liga: 4.
  • Supercopa de España: 4.
  • Copa del Rey: 1.
  • Champions League: 4.
  • Supercopa de Europa: 4.
  • Mundial de Clubes: 5.

Selección de Alemania:

  • Copa del Mundo: 1.

