Figura alemana que ganó el Mundial contra la Selección argentina lanzó duras críticas a su selección

Toni Kross El ganador del Mundial en 2014 se retiró de su selección en 2021.

Luego de su retiro lanzó un podcast llamado Einfach mal Luppen (Solo mira a tu alrededor) donde habla de fútbol y analiza diferentes situaciones que se desarrollan en el deporte más lindo de todos; allí fue tajante y criticó a los jugadores que actualmente juegan en la selección de su país: "Actualmente no tenemos un grupo de 50 jugadores de talla internacional. Es así, vamos justitos".

Con respecto a las Eliminatorias UEFA (Alemania comparte grupo con Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo), el ex mediocampista manifestó: "La gran suerte es que nos ha tocado un grupo del que prácticamente no puedes quedar eliminado"; sin embargo, en el debut cayeron sorpresivamente contra Eslovaquia, aunque luego vencieron 3 a 1 a Irlanda del Norte.

"Si me hubieras preguntado cuáles jugadores conozco de los contrincantes, la respuesta sería exactamente cero. Grupo improvisado o no, contra este tipo de equipos debería bastar con lo que hay", explicó con respecto a los rivales de grupo.

Pero Toni Kroos también habló sobre los nombres propios: "No debemos olvidar que actualmente no estamos entre los que pueden tener grandes ambiciones. Sin embargo, creo que si todos están en forma, seguimos teniendo virtudes".

Julián Nagelsmann, entrenador teutón, apuntó contra su plantel luego de la caída en el debut: "Estos son los jugadores de mejor calidad que tenemos. Quizás la próxima vez tengamos que convocar a jugadores con menor nivel, pero que lo den todo en el campo".

kroos 1.jpg En 2024 decidió retirarse del Real Madrid.

Los 34 títulos de Toni Kroos

Bayern Munich (11):

Bundesliga: 3.

Copa de Alemania: 3.

Supercopa de Alemania: 2.

Champions League: 1.

Supercopa de Europa: 1.

Mundial de Clubes: 1.

Real Madrid (22):

Liga: 4.

Supercopa de España: 4.

Copa del Rey: 1.

Champions League: 4.

Supercopa de Europa: 4.

Mundial de Clubes: 5.

Selección de Alemania: