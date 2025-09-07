Inicio Ovación Fútbol Eliminatorias
Eliminatorias: se recuperó Alemania y hubo contundentes goleadas de España y Bélgica

Alemania se recuperó y batió a Irlanda del Norte en la segunda fecha de las Eliminatorias europeas del Mundial 2026. Contundentes goleadas de España y Bélgica.

Alemania se recuperó de su caída ante Eslovaquia y batió a Irlanda del Norte en una nueva fecha de las Eliminatorias europeas del Mundial 2026 que incluyó dos contundentes goleadas de España y Bélgica.

En Colonia, la selección germana superó a Irlanda del Norte 3 a 1 con goles de Serge Gnabry, Nadiem Amiri y Florian Wirtz para recuperarse de la caída de la semana pasada ante Eslovaquia que ganó 1 a 0 en su visita a Luxemburgo.

En el Grupo E de las Eliminatorias europeas España aplastó como visitante a Turquía 6 a 0 con tres goles de Mikel Merino, dos de Pedri y uno de Ferrán Torres, mientras que en el otro partido Georgia le ganó 3 a 0 a Bulgaria.

Otra goleada 6 a 0 fue la de Bélgica, en Bruselas y ante Kazajistán con goles de Kevin De Bruyne (2), Jeremy Doku (2), Nicolas Raskin y Thomas Meunier. Los belgas tienen ahora 10 puntos en el Grupo J donde Macedonia del Norte llegó a 11 (con un partido más) tras ganarle 5 a 0 a Liechtenstein.

Por último, Polonia y Países Bajos comparten con 10 unidades la cima del Grupo G tras sus respectivas victorias frente a Finlandia y Lituania. Los polacos ganaron 3 a 1 en Katowice gracias a los tantos de Matty Cash, Robert Lewandowski y Jakub Kaminski, mientras que la victoria neerlandesa, como visitante, fue por 3 a 2 y con dos de goles de Memphis Depay y uno de Quinten Timber.

Lo que viene en las Eliminatorias europeas

Lunes 8/9 (a las 15.45 hora argentina)

  • Kosovo vs. Suecia
  • Suiza vs. Eslovenia
  • Bielorrusia vs. Escocia
  • Suiza vs. Dinamarca
  • Israel vs. Italia
  • Croacia vs. Montenegro
  • Gibraltar vs. Islas Faroe

