Eliminatorias: se recuperó Alemania y hubo contundentes goleadas de España y Bélgica

Otra goleada 6 a 0 fue la de Bélgica, en Bruselas y ante Kazajistán con goles de Kevin De Bruyne (2), Jeremy Doku (2), Nicolas Raskin y Thomas Meunier. Los belgas tienen ahora 10 puntos en el Grupo J donde Macedonia del Norte llegó a 11 (con un partido más) tras ganarle 5 a 0 a Liechtenstein.
Por último, Polonia y Países Bajos comparten con 10 unidades la cima del Grupo G tras sus respectivas victorias frente a Finlandia y Lituania. Los polacos ganaron 3 a 1 en Katowice gracias a los tantos de Matty Cash, Robert Lewandowski y Jakub Kaminski, mientras que la victoria neerlandesa, como visitante, fue por 3 a 2 y con dos de goles de Memphis Depay y uno de Quinten Timber.
Lo que viene en las Eliminatorias europeas
Lunes 8/9 (a las 15.45 hora argentina)
- Kosovo vs. Suecia
- Suiza vs. Eslovenia
- Bielorrusia vs. Escocia
- Suiza vs. Dinamarca
- Israel vs. Italia
- Croacia vs. Montenegro
- Gibraltar vs. Islas Faroe