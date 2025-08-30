Inicio Ovación Fútbol Marcelo Bielsa
La sinceridad del Loco

Marcelo Bielsa fue filoso al hablar de su gestión al frente de la selección de Uruguay

El entrenador de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, hizo una gran autocrítica de su labor al frente del equipo que afronta las Eliminatorias

El Loco Bielsa

El Loco Bielsa, fie a su estilo, habló con sinceridad sobre el presente de la selección uruguaya.

El DT de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, fue filoso este viernes al hablar de su labor al frente del equipo que afronta las Eliminatorias para el Mundial 2026.

“Si tengo que calificar mi gestión, diría que tendríamos que haber obtenido más de lo que obtuvimos”, expresó Bielsa en conferencia de prensa en el estadio Centenario. El Loco debutó con la “Celeste” en septiembre de 2023.

marcelo-bielsa
Marcelo Bielsa, el DT de la Celeste.

“Cuando uno gestiona un capital humano de tanta riqueza, tiene que saber por qué el rendimiento producido es menor al esperado”, amplió su concepto.

“La primera conclusión que puedo decir es que soy consciente de que mi gestión, que tiene como principal objetivo rentabilizar el material humano que me toca manejar, en proporción a las cualidades que tienen, es un objetivo no cumplido”, dijo.

La selección de Uruguay viene de vencer a Venezuela

Tras el triunfo 2-0 ante Venezuela en junio pasado, por la fecha 16 de las eliminatorias mundialistas sudamericanas, Uruguay cortó una racha de cuatro partidos sin ganar, y se ubicó en la cuarta posición con 24 puntos, por lo que entraría a un eventual repechaje. Está a un punto, a falta de seis por disputar, de asegurar matemáticamente el boleto al Mundial 2026 que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Lo que viene para el equipo de Bielsa en las Eliminatorias

Uruguay recibirá a Perú el próximo 4 de septiembre en Montevideo y luego visitará a Chile el 9 del mismo mes en Santiago en la penúltima y última fecha de las eliminatorias mundialistas, respectivamente.

Cuando el Loco fue consultado sobre el pase del delantero uruguayo Darwin Núñez, de 26 años, del Liverpool de Inglaterra al Al-Hilal de Arabia Saudita, dijo que “no es una decisión de la que yo haya ofrecido mi opinión. Es un jugador que ya ha hecho en su corta edad muchos procesos: llegó a Europa, pasó a un club portugués, luego pasó a uno de los mejores clubes del mundo y ahora a un mercado que ha revolucionado el fútbol.

Bielsa
Bielsa busca clasificar a Uruguay al Mundial.

"Ya no se puede decir que Arabia es un mercado de segundo nivel ni mucho menos. Habría que ver en qué sitio ingresa Arabia” y resaltó que “muy pocas ligas tienen tantos jugadores de tanto nivel”, cerró.

