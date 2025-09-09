El pronóstico del tiempo en Mendoza anunció la ocurrencia de viento Zonda para este miércoles

Para el Jueves, Día del Maestro, el pronóstico anticipa poca nubosidad, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

La máxima prevista es de 23°C y la mínima de 10°C.

Pronóstico del tiempo en Mendoza parque San Martín calor primavera verano 6 Desde este miércoles, las máximas irán ascenso y el sábado la temperatura llegará a los 26°C. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Cómo estará el pronóstico del tiempo en Mendoza el fin de semana

De acuerdo a las estimaciones de Contingencias Climáticas, el viernes comienza a ascender la temperatura con una máxima de 25°C.

El pronóstico se completa con la previsión de que habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Para el sábado, se espera poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

La máxima esperada es de 26°C y la mínima de 11°C.

El domingo, vuelve a bajar la temperatura con vientos moderados del sector sur.

La máxima prevista es de 22°C y la mínima: 10°C.