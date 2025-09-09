Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Datos meteorológicos

El pronóstico del tiempo en Mendoza anunció la ocurrencia de viento Zonda para este miércoles

La Dirección de Contingencias Climáticas informó de un pronóstico de Zonda para al algunos sectores del llano y la precordillera

Por UNO
El pronóstico para este miércoles lanzó una advertencia por viento Zonta en el llano y en la precordillera.
El pronóstico para este miércoles lanzó una advertencia por viento Zonta en el llano y en la precordillera.Foto: Martín Pravata /Diario UNO

El pronóstico del tiempo para este miércoles 10 de septiembre anticipó el fenómeno de viento Zonda en la precordillera y en sectores del llano. Las temperaturas agradables y de primavera se extenderán hasta el domingo y oscilarán entre los 22°C y los 26°C.

Además será un día algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sudeste.

La máxima estimada es de 22°C y la mínima de 10°C.

Para el Jueves, Día del Maestro, el pronóstico anticipa poca nubosidad, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

La máxima prevista es de 23°C y la mínima de 10°C.

Pronóstico del tiempo en Mendoza parque San Martín calor primavera verano 6
Desde este mi&eacute;rcoles, las m&aacute;ximas ir&aacute;n ascenso y el s&aacute;bado la temperatura llegar&aacute; a los 26&deg;C.

Desde este miércoles, las máximas irán ascenso y el sábado la temperatura llegará a los 26°C.

Cómo estará el pronóstico del tiempo en Mendoza el fin de semana

De acuerdo a las estimaciones de Contingencias Climáticas, el viernes comienza a ascender la temperatura con una máxima de 25°C.

El pronóstico se completa con la previsión de que habrá poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Para el sábado, se espera poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

La máxima esperada es de 26°C y la mínima de 11°C.

El domingo, vuelve a bajar la temperatura con vientos moderados del sector sur.

La máxima prevista es de 22°C y la mínima: 10°C.

Temas relacionados:

Te puede interesar