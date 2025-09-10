Efemérides: los acontecimientos más importantes que debes conocer en este 10 de septiembre

DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO: el Día Mundial de la Prevención del Suicidio (DMPS), que se celebra anualmente el 10 de septiembre, está organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). El evento representa un compromiso global para centrar la atención en la prevención del suicidio.

prevencion contra el suicidio El propósito de este día es concienciar a todo el mundo de que el suicidio puede prevenirse.

El objetivo general de este día es crear conciencia sobre la prevención del suicidio en todo el mundo. Los objetivos incluyen promover la colaboración y el autoempoderamiento de las partes interesadas para abordar la autolesión y el suicidio a través de acciones preventivas.

Por otro lado, se celebra el Día del Terapista Ocupacional en la Argentina, en conmemoración al Congreso Argentino de Terapia Ocupacional realizado en La Rioja el 10 de septiembre de 1985.

10 de septiembre de 1846: el inventor neoyorkino Elias Howe patenta la primera máquina de coser.

10 de septiembre de 1939: Canadá declara la guerra a Alemania, uniéndose a Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia en el bando aliado.

10 de septiembre de 1977: en Francia se produce la última ejecución en la guillotina. Hamida Djandoubi se convierte en la última persona en ser ejecutada en este país.

_ejecución en la guillotina En 1789, el médico Joseph Ignace Guillotin propuso un nuevo artefacto para que los condenados a muerte fuesen ejecutados sin sufrimiento y sin discriminación de clase: la guillotina.

10 de septiembre de 1981: el cuadro Guernica, de Pablo Picasso, vuelve a España procedente del Museo de Arte Moderno de Nueva York.

10 de septiembre de 2001:en Nueva York, Michael Jackson da su último concierto.

10 de septiembre de 2022: Manu Ginóbili fue introducido al Salón de la Fama de la NBA, siendo el primer argentino en hacerlo.

10 de septiembre de 2023: el ciclón tropical de nombre Daniel toca tierra en Libia, provocando graves inundaciones y la rotura de dos presas, causando un desastre humanitario de gran magnitud, con más de 11.300 fallecidos y 10.000 personas desaparecidas, cifras que aumentarían semanas después.