Efemérides: los acontecimientos más importantes que debes conocer en este 5 de septiembre

Día Internacional de la Mujer Indígena: el 5 de septiembre fue la fecha elegida para instaurar el Día Internacional de la Mujer Indígena. Celebración que nació durante el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, reunido en Tihuanacu, Bolivia, en 1983. La idea era dar reconocimiento a todas las mujeres indígenas valientes que han jugado y seguirán jugando un rol importante en la pervivencia de la cultura de sus tribus, así como su lenguaje y fuerza de carácter.

Día Internacional de la Beneficencia: este día se conmemora en honor a la Madre Teresa de Calcuta, quien en vida fuese una de las más grandes misioneras de la historia. Ella llevó ayuda y sosiego a los más necesitados del planeta, creando el cuerpo de monjas conocidas como Misioneras de la Caridad, que no solo se centraron en realizar obras benéficas por pobres, niños y enfermos, sino que también lograron recolectar fondos suficientes para la construcción de hospicios y residencias para los más desamparados.

La Madre Teresa murió el 5 de septiembre de 1997, fecha que tomó la ONU para la conmemoración del Día Internacional de la Beneficencia.

Semana del Aprendizaje Digital: la UNESCO implementó un programa de actividades, orientadas a determinar la contribución de las tecnologías móviles al logro del Programa Educación para Todos (EPT). En tal sentido, del 2 al 5 de septiembre de 2024 se celebrará la Semana del Aprendizaje Digital.

5 de septiembre de 1936: la estadounidense Beryl Markham se convierte en la primera mujer que sobrevuela en solitario el océano Atlántico, desde este a oeste.

5 de septiembre de 1946: en Stone Town, Tanzania, nace Freddie Mercury. Si verdadero nombre era Farrokh Bulsara. Fue la voz de Queen, una las bandas más populares de la historia del rock. El grupo irrumpió en los 70 y se mantuvo hasta la muerte de Mercury, que falleció a los 45 años, víctima de HIV, el 24 de noviembre de 1991. El cantante había anunciado un día antes que padecía la enfermedad, y acababa de grabar Innuendo, su último trabajo discográfico con Queen.

5 de septiembre de 1972: durante los Juegos Olímpicos de Múnich (Alemania), sucede la Masacre de Múnich, en la que el comando palestino Septiembre Negro asesina a 11 atletas israelíes capturados en la Villa Olímpica.

5 de septiembre de 1975: el rock argentino certifica su masividad con la despedida de Sui Generis en el Luna Park. El dúo formado por Charly García y Lito Mestre se despide con dos shows realizados el mismo día y que congregan a más de 30 mil personas. Adiós Sui Generis es el disco doble de la grabación en vivo de los shows. En 1976 se estrenó la película homónima, dirigida por Bebe Kamin, que registra esas presentaciones.

5 de septiembre de 1977: la NASA lanza la sonda espacial Voyager I, con el objetivo de estudiar el sistema solar y el espacio interestelar.

5 de septiembre de 1991: se disuelve el Soviet Supremo de la URSS, tras aprobar la primera declaración de derechos humanos y libertades en la Unión Soviética y dar paso a la Comunidad de Estados Independientes.

5 de septiembre de 2018: la Organización Mundial de Periodismo Turístico declara en las Cataratas del Iguazú (Argentina) el Día Mundial del Periodista Turístico.