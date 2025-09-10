fenomeno de hada Se están construyendo bases de datos globales y atlas de estos fenómenos para monitorear su extensión.

Los círculos de hada son formaciones naturales misteriosas que consisten en un círculo de tierra sin plantas, rodeado de hierba. Aunque se creían exclusivos de Namibia y Australia, un nuevo estudio realizado por el Laboratorio de Biodiversidad y Funcionamiento Ecosistémico del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología (IRNAS) del CSIC,han revelado su presencia en más de 260 desiertos de 15 países en África, Asia y América.

Se presentan como patrones de vegetación con una geometría que se organiza para maximizar la eficiencia en condiciones de escasez.

Por qué se forman

Este fenómeno sucede por distintas razones, algunas de ellas son

circulo de hada fenomeno La investigación sobre los círculos de hadas es crucial para entender la adaptación de la vegetación en un contexto de cambio climático.