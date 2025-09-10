Cataratas de sangre: el extraño fenómeno rojo que aparece en el medio del hielo de la Antartida

sangre Este fenómeno llevó mucho trabajo de investigación para su explicación

Las cataratas se encuentran en los remotos Valles Secos de McMurdo, una de las regiones más frías del planeta. El fenómeno se produce en la Lengua del glaciar Taylor, nombre que fue dado al valle en honor a su descubridor.

El agua y el entorno albergan microorganismos que sobreviven en condiciones extremas, sin luz ni oxígeno.

Características de las cascadas

Inicialmente, se atribuyó el color a las algas rojas, pero un estudio publicado en el Journal of Glaciology descubrió su verdadero origen usando un radar para escanear las capas de hielo de las que brota el río.

A lo largo de décadas, los expertos achacaban la rareza del fenómeno a la existencia de algas rojas en la zona. El descubrimiento llegó a manos de un equipo de científicos, entre ellos la exploradora emergente de National Geographic, Erin C Pettit.

cascada de sangre El estudio sugiere que los glaciares podrían albergar sistemas hidrológicos complejos con agua dulce.

Las imágenes tomadas desde debajo del glaciar ayudaron a resolver el misterio y revelaron una red compleja de ríos subglaciales y un lago subglacial, todos llenos de salmuera con un alto contenido de hierro, lo que le da a las cataratas su tono rojizo.

Algunas características de este fenómeno son