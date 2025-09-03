Dentro o cerca de nubes cirros delgadas y tenues.

Alrededor de nubes lenticulares en posición vertical.

En áreas despejadas cerca de tormentas eléctricas, incluso si no estás volando a través de la tormenta.

Lo que no se incluye en este fenómeno son las condiciones meteorológicas dentro de tormentas eléctricas, inversiones térmicas a baja altitud, corrientes térmicas, fuertes vientos superficiales ni accidentes geográficos locales. Es decir, la turbulencia en aire limpio es un tema aparte.

Por qué es peligroso este fenómeno

El peligro de la turbulencia en aire despejado es que suele ocurrir sin previo aviso. Dado que se forma en cielos despejados, es un peligro invisible para el avión.

No hay nubes ni otras señales visuales que indiquen que se avecinan turbulencias. A diferencia de las que se encuentran alrededor de tormentas eléctricas, donde se pueden detectar fácilmente los problemas, la turbulencia catastrófica (CAT) puede ocurrir repentinamente en lo que parece ser aire en calma.

emergencia En vuelos nocturnos o vuelos a primera hora de la mañana es raro que se den turbulencias

Al experimentar una turbulencia de aire claro, los movimientos repentinos y rápidos del avión pueden afectar el rendimiento de la tripulación y la estabilidad de la aeronave.

También debe considerar cómo esta fuerza afecta a los pasajeros y la tripulación. Si las personas a bordo no llevan puesto el cinturón de seguridad o si los objetos en la cabina no están bien sujetos, las sacudidas repentinas pueden causar lesiones graves.