Lionel Scaloni confirmó modificaciones frente Ecuador e hizo un balance de sus siete años al frente de la Selección argentina

"Jugamos contra una Selección que viene, desde hace tiempo, haciendo las cosas muy bien. Desde la época de (Gustavo) Alfaro, Félix Bas, y ahora con Sebastián (Beccacece). Es una de las selecciones más importantes de Sudamérica y el mundo. Están haciendo un gran trabajo, es una buena prueba para nosotros. El equipo intenta ser muy ofensivo y lo ha conseguido", aseguró Lionel Scaloni.

scaloni conferencia de prensa Lionel Scaloni en conferencia de prensa en la antesala del duelo entre la Selección argentina y Ecuador.

En referencia al equipo, el DT Albiceleste aseguró que habrá dos cambios obligados por la ausencia de Lionel Messi y la suspensión de Cuti Romero quien llegó al límite de amonestaciones ante Venezuela. "Tendremos dos cambios obligados seguro por Leo (Messi) y Cuti (Romero). Seguro hagamos un cambio más porque creemos que es importante ver a otros jugadores. Alexis (Mac Allister) está bien, no sé si al 100%, pero después veremos si forma parte del equipo o no. Lautaro tiene posibilidades de jugar mañana. Ya veremos en qué sistema, pero es posible que juegue. La idea es hacer cambios y, los que han demostrado que merecen estar, vamos a darle una oportunidad".

Las declaraciones de Lionel Messi sobre el Mundial y el cierre de ciclo de Nicolás Otamendi

En otro pasaje de la conferencia de prensa, el conductor del combinado nacional hizo alusión a las declaraciones pos partido de Lionel Messi en las que no dejó en claro su presencia en el Mundial 2026. "con Leo (Messi) no hablé de la situacion del próximo Mundial. Sé que se va a tomar con tranqulidad todo este tiempo para pensarlo. Lo que decida estará bien".

Embed - Lionel Scaloni sobre la no confirmación de Lionel Messi en el Mundial 2026

También Lionel Scaloni se refirió a la despedida de Nicolás Otamendi por Eliminatorias en Argentina, episodio que quedó en segundo lugar por el foco en el adiós de Lionel Messi. "Con todo lo de Leo (Messi), no olvidamos de lo que representó el otro día para Otamendi el partido. Tuve una charla con él y merece haber jugado ese partido y merece reconocimiento porque nos ha dado una mano enorme no solo a nivel futbolístico sino a nivel grupal, que es todo lo que significa vestir esta camiseta. Ha venido a jugar lesionado, a veces en contra de la decisión de su club y eso dice mucho. Es un jugador importantísimo y será recordado por todo lo que nos dio". En ese sentido, el DT confirmó que Otamendi "mañana va a ser el capitán".

Embed - Lionel Scaloni sobre la importancia de Nicolás Otamendi

El ciclo de siete años al frente de la Selección argentina, la esencia del equipo, la lista del Mundial y su futuro

Este domingo, Lionel Scaloni cumplió siete años al frente de la Selección campeona del mundo. En un balance de todos estos años conduciendo al mejor equipo del mundo, el DT hizo retrospectiva y le habló a su yo del pasado que comenzó a dirigir allá en 2018: "Le diría que hemos trabajado con las ideas que, desde el primer día, teníamos en la cabeza. Trabajando el sentido de pertenencia, que el que quisiera venir a jugar lo hiciera con la mejor predisposición, con respeto al compañero, sabiendo que solo son jugadores de fútbol. Son algunas de las cosas que nos planteamos al momento de venir y se han cumplido. Si no se hubiera ganado igual el objetivo marcado fue cumplido. Lo más importante es haber conseguido eso".

Sin dudas, un ciclo exitoso que el DT calificó de la siguiente manera: "Siempre es mejor ganar de la manera que nos gusta a nosotros. La identificación al público es por lo que jugamos. Más allá de ganar, hemos ganado consiguiendo las dos cosas: gustando y con la identificación de la gente".

seleccion-argentina Scaloni destacó la identificación de la gente con la Selección argentina.

En ese sentido, se refirió a la esencia que la Scaloneta ha mantenido a lo largo de estos siete años. "Lo que manitene viva la llama en estos jugadores es querer reencontrarse con sus compañeros, más alla de querer ganar. Tienen ganas de verse y estar juntos y creo que por eso se mantienen esas ganas de venir a la Selección.Yo no he visto plantel que no quiera vestir esta camiseta".

Asimismo, el DT comparó a la Selección argentina que se coronó en Qatar con la que hoy está próxima a disputar un nuevo Mundial. "Hemos hecho grandes partidos con la Seelección que ganó el Mundial de Qatar y con ésta también. Posiblemente sean muy parecidas. En ésta han salido jugadores muy jóvenes que pueden darnos verticalidad. También han salido jugadores que juegan bien con la pelotaa y eso nos da un equilibrio".

En dicho apartado, Lionel Scaloni volvió a aludir a la lista de convocados al Mundial y dejó en claro que aún no la tiene definida. "Hoy no lo tengo claro, estamos todavía lejos. Pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, todos lo saben, hay una cantidad de jugadores que es siempre la misma. A partir de que nos digan cuántos jugadores pueden ir en la lista del Mundial, tomaremos decisiones". Sin embargo, remarcó que existen posibilidades de convocar a nuevos jugadores: "Siemre estamos abiertos a convocar nuevos jugadores. Miramos que el futblista juegue bien y se comporte bien, y eso se mira acá. No hemos tenido nunca un problema con eso y esa línea es clara".

selección argentina entrenamiento Los jugadores de la Selección argentina alistándose para el encuentro ante Ecuador.

Sobre el cierre, Scaloni respondió nuevamente a las dudas sobre su futuro, asunto sobre el que aún no está dispuesto a enfocarse pero sí a dialogar con el presidente de la AFA en caso de ser necesario. "No corresponde pensar más allá, te desenfoca de lo que hay. No es oportuno. Acá estoy bien y ya veremos qué pasa. Con el presidente tengo la mejor relación. Si me tengo que sentar a hablar, lo haré. No tengo problema. Pero mi foco está en otra cosa hoy".

Finalmente, el entrenador de la Selección argentina elogió a sus colegas argentinos que clasificaron a las distintas selecciones sudamericanas al Mundial: Uruguay (Marcelo Bielsa), Ecuador (Sebastián Beccacece), Colombia (Néstor Lorenzo), Paraguay (Gustavo Alfaro) y Venezuela aún con chances en el repechaje (Fernando Batista). "Está bueno que los entrenadores argentinos hayan clasificado al Mundial, es una buena señal. Por suerte los entrenadores son buscados, más allá de la pasión por el fútbol que tiene el argentino. Somos apasionados por nuestra profesión y le aportamos al jugador a nivel humano y deportivo. Ojalá sigan marcando ese rendimiento".