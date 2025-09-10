Desde su estructura imponente hasta cada sistema incorporado, refleja décadas de innovación y aprendizaje en la Armada de Estados Unidos. Te contamos sobre el barco más grande del planeta Tierra.
USS Gerald R. Ford (CVN-78) (1)
Los portaaviones ocupan una posición vital en Estados Unidos para apoyar su visión y misión naval
El barco más grande del planeta Tierra: mide más de 300 metros y conviven 4.000 personas
Se trata del USS Gerald R. Ford (CVN-78), con sus 337 metros de eslora y 78 metros de manga, desplazando cerca de 100.000 toneladas, este barco parece un pequeño continente flotante. Su capacidad nuclear le otorga autonomía prácticamente ilimitada en el planeta Tierra y velocidad suficiente para superar los 30 nudos.