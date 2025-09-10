Inicio Sociedad Barco
Mundo

El barco más grande del planeta Tierra: mide más de 300 metros y conviven 4.000 personas

Este barco es un recordatorio de lo que la ingeniería humana puede alcanzar y de cómo un buque puede convertirse en un símbolo de poder, innovación y seguridad global

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
El barco más grande del planeta Tierra: mide más de 300 metros y conviven 4.000 personas
El barco más grande del planeta Tierra: mide más de 300 metros y conviven 4.000 personas

Cruzar el océano a bordo de este gigantesco barco es imaginarse la potencia de la ingeniería moderna llevada al extremo. Este portaaviones de propulsión nuclear no es solo el buque más grande jamás construido del planeta Tierra, sino también la expresión más avanzada de la guerra naval en 2025.

Desde su estructura imponente hasta cada sistema incorporado, refleja décadas de innovación y aprendizaje en la Armada de Estados Unidos. Te contamos sobre el barco más grande del planeta Tierra.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) (1)
Los&nbsp;portaaviones&nbsp;ocupan una posici&oacute;n vital en Estados Unidos para apoyar su visi&oacute;n y misi&oacute;n naval

Los portaaviones ocupan una posición vital en Estados Unidos para apoyar su visión y misión naval

El barco más grande del planeta Tierra: mide más de 300 metros y conviven 4.000 personas

Se trata del USS Gerald R. Ford (CVN-78), con sus 337 metros de eslora y 78 metros de manga, desplazando cerca de 100.000 toneladas, este barco parece un pequeño continente flotante. Su capacidad nuclear le otorga autonomía prácticamente ilimitada en el planeta Tierra y velocidad suficiente para superar los 30 nudos.

Lo que distingue a este barco no es solo su tamaño, sino la tecnología avanzada que incorpora. Su sistema EMALS permite lanzar aviones de manera más eficiente y con menor desgaste que las catapultas tradicionales, mientras que el Advanced Arresting Gear asegura que cada aterrizaje sea seguro y rápido. Los radares AESA, los misiles RIM-162 ESSM y los sistemas láser en desarrollo lo colocan a la vanguardia de la defensa, preparado para enfrentar amenazas emergentes, incluso misiles hipersónicos.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) (2)
El&nbsp;USS Gerald R. Ford (CVN-78)&nbsp;es el portaaviones l&iacute;der de su clase, es el barco de guerra m&aacute;s grande y avanzado del mundo, y sirve como buque insignia de la Armada de EE. UU.

El USS Gerald R. Ford (CVN-78) es el portaaviones líder de su clase, es el barco de guerra más grande y avanzado del mundo, y sirve como buque insignia de la Armada de EE. UU.

¿Cómo es el barco más grande del planeta Tierra?

Sobre este barco destaca que:

  • A bordo, conviven cerca de 4.550 personas, entre tripulación y ala aérea, en un delicado equilibrio de logística, disciplina y coordinación que convierte cada operación en un espectáculo de precisión.
  • este barco opera con una variedad de aeronaves que incluyen F/A-18 Super Hornet, F-35C Lightning II y los E-2D Hawkeye de alerta temprana. Su cubierta de 333 metros de largo es un escenario constante de despegues y aterrizajes, donde cada movimiento requiere sincronía perfecta, como un reloj que nunca falla
  • no todo ha sido fácil. Problemas con elevadores de armas y ajustes en los sistemas electromagnéticos generaron retrasos y desafíos técnicos. Pero su despliegue exitoso en regiones estratégicas como el Mediterráneo oriental demuestra que la inversión y la paciencia valieron la pena.

Temas relacionados:

Te puede interesar