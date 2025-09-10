Inicio Sociedad Fundación Grupo América
Nuevo espacio

Fundación Grupo América y el Ministerio de Educación inauguraron un espacio de arte-terapéutico integral

El nuevo dispositivo funcionará en Maipú y ofrecerá contención emocional, talleres artísticos y acompañamiento profesional a jóvenes bajo medidas de protección de derechos. La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el Estado y aportes privados recaudados a través de la Fundación

Por UNO
Fundación Grupo América y el Ministerio de Educación inauguraron un espacio de arte-terapéutico integral.

Fundación Grupo América y el Ministerio de Educación inauguraron un espacio de arte-terapéutico integral.

La Fundación Grupo América y el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y la Dirección General de Escuelas (DGE) inauguraron un espacio de arte-terapéutico integral destinado a adolescentes en situación de vulneración de derechos. La Fundación donó la vivienda industrializada de 73 metros cuadrados donde funcionará el dispositivo, mientras que el Ministerio se encargó de la refuncionalización, acondicionamiento del espacio y aportará el personal profesional para su funcionamiento.

FGA4
El nuevo dispositivo funcionará en Maipú y ofrecerá contención emocional, talleres artísticos y acompañamiento profesional a jóvenes bajo medidas de protección de derechos.

El nuevo dispositivo funcionará en Maipú y ofrecerá contención emocional, talleres artísticos y acompañamiento profesional a jóvenes bajo medidas de protección de derechos.

“Para este proyecto fuimos convocados hace dos años, nos pareció un desafío generar algo tan importante y dijimos presente, ya que la infancia y la adolescencia son las bases. Lo que tenemos con el Ministerio es un vínculo de colaboración mutua y los fondos que aportamos provienen de la parte privada”, enfatizó Gabriela Alé, Directora Ejecutiva de Fundación Grupo América.

El dispositivo representa una innovadora propuesta de acompañamiento psicosocial que busca complementar el abordaje profesional que ya se realiza desde las distintas áreas de la Dirección General de Protección. Está destinado a adolescentes abordados por esta dirección, a través de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) y hogares dependientes de la Dirección de Cuidados Alternativos (DCA).

1 FGA
Este espacio tiene como objetivo generar un ambiente grupal y creativo que sirva como sostén emocional para los adolescentes.

Este espacio tiene como objetivo generar un ambiente grupal y creativo que sirva como sostén emocional para los adolescentes.

El espacio tiene como principales objetivos generar un ambiente grupal y creativo que sirva como sostén emocional para los adolescentes, disminuir los riesgos asociados al consumo problemático y al conflicto con la ley penal, y brindar herramientas para la expresión personal y la construcción de proyectos de vida. Además, busca promover una progresiva autonomía, acompañando a los jóvenes en su proceso de desarrollo personal y social.

“Este espacio que hemos desarrollado en conjunto con Fundación Grupo América tendrá como eje de trabajo a los jóvenes, en este caso será ‘Horizonte Joven’, y contará con distintas metodologías de abordaje frente a las problemáticas que estos presentan. Tendrá una articulación importante con Salud, poniendo la salud mental como eje central, pero también incluirá otras áreas, como la articulación con el hospital Paroissien, que está frente al lugar, para que cada adolescente pueda contar con su historia clínica digital”, informó el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar.

FGA3
Este espacio tiene como objetivo generar un ambiente grupal y creativo que sirva como sostén emocional para los adolescentes.

Este espacio tiene como objetivo generar un ambiente grupal y creativo que sirva como sostén emocional para los adolescentes.

La metodología de trabajo del dispositivo incluirá encuentros semanales coordinados por psicólogos/as, talleristas, trabajadores/as sociales, operadores/as socio-terapéuticos y articuladores/as educativos. Las actividades estarán centradas en ejes artísticos y expresivos como radio, pintura, artes visuales, música y escritura, acompañadas de un enfoque educativo integral.

Este dispositivo se posiciona como un espacio de innovación y cuidado, reafirmando el compromiso del Estado y la sociedad civil con los adolescentes más vulnerables, promoviendo su inclusión, desarrollo y derechos.

Temas relacionados:

Te puede interesar