Fundación Grupo América y el Ministerio de Educación inauguraron un espacio de arte-terapéutico integral.

El espacio tiene como principales objetivos generar un ambiente grupal y creativo que sirva como sostén emocional para los adolescentes, disminuir los riesgos asociados al consumo problemático y al conflicto con la ley penal, y brindar herramientas para la expresión personal y la construcción de proyectos de vida. Además, busca promover una progresiva autonomía, acompañando a los jóvenes en su proceso de desarrollo personal y social.

“Este espacio que hemos desarrollado en conjunto con Fundación Grupo América tendrá como eje de trabajo a los jóvenes, en este caso será ‘Horizonte Joven’, y contará con distintas metodologías de abordaje frente a las problemáticas que estos presentan. Tendrá una articulación importante con Salud, poniendo la salud mental como eje central, pero también incluirá otras áreas, como la articulación con el hospital Paroissien, que está frente al lugar, para que cada adolescente pueda contar con su historia clínica digital”, informó el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar.

La metodología de trabajo del dispositivo incluirá encuentros semanales coordinados por psicólogos/as, talleristas, trabajadores/as sociales, operadores/as socio-terapéuticos y articuladores/as educativos. Las actividades estarán centradas en ejes artísticos y expresivos como radio, pintura, artes visuales, música y escritura, acompañadas de un enfoque educativo integral.

Este dispositivo se posiciona como un espacio de innovación y cuidado, reafirmando el compromiso del Estado y la sociedad civil con los adolescentes más vulnerables, promoviendo su inclusión, desarrollo y derechos.