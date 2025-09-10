En el lenguaje de la astrología, la Luna en Aries marca un período cargado de energía, impulso y decisión que impacta directamente en los signos del zodiaco. Este tránsito lunar activa el deseo de actuar sin demoras, de apostar por lo nuevo y de atreverse a dar pasos firmes hacia adelante. La influencia de Aries, un signo de fuego, hace que la emocionalidad se exprese con mayor intensidad y determinación.
Astrología: los 5 signos que brillarán con la entrada de la Luna en Aries
En la astrología, la Luna en Aries potencia la valentía, la acción y la autenticidad, favoreciendo a los signos que saben transformar la pasión en un motor de avance personal