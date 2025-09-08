Astrología: los 5 signos que brillarán con la entrada de la Luna en Piscis

En el lenguaje de la astrología, la Luna en Piscis simboliza un momento en el que la imaginación y la compasión se entrelazan con los deseos del alma. Los signos que logran conectar con esta energía tienen la oportunidad de encontrar respuestas en lo sutil y lo espiritual. Este tránsito despierta una percepción más afinada y una capacidad mayor para comprender las emociones propias y ajenas.

astrologia signos luna en piscis 1 Bajo la Luna en Piscis, se despierta una sensibilidad especial en los signos que puede ser utilizada como herramienta de transformación personal.

Las predicciones de la astrología para la Luna en Piscis destacan que los signos afines al elemento agua y a la vibración mutable se ven especialmente favorecidos. La sensibilidad se convierte en fortaleza, la intuición en brújula y los vínculos emocionales en fuente de estabilidad. Se trata de un período que fomenta la apertura espiritual, la creatividad artística y la búsqueda de un propósito más profundo. La magia de este tránsito radica en la capacidad de fusionar los sueños con la realidad.