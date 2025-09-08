La astrología señala que cada tránsito lunar activa energías emocionales únicas que influyen de manera distinta en los signos del zodiaco. Con la llegada de la Luna en Piscis, el clima se torna más sensible, intuitivo y cargado de una profundidad espiritual que invita a conectar con lo intangible. Este evento resalta la necesidad de escuchar al corazón, abrirse a la creatividad y atender los sueños como guía en el camino.
Astrología: los 5 signos que brillarán con la entrada de la Luna en Piscis
Para la astrología, la Luna en Piscis intensifica la sensibilidad, la intuición y la creatividad, ofreciendo a los signos más afines la oportunidad de crecer desde lo emocional y lo espiritual