¿Qué color te representa, según tu signo del zodíaco?

Algunos colores se usan para expresar o representar amor, mientras que otros transmiten paz, claridad y hasta aventura. Descubre qué color te representa en la vida, según signo del zodíaco.
Aries
Lavanda, ya que este color es misterioso, único y siempre viene bien en los momentos de creatividad.
Tauro
El color que mejor combina con este signo es el verde, ya que es un tono aventurero y lleno de vida. Es un color que invita a renovarse y a crecer.
Géminis
El color que mejor combina con este signo del zodíaco es el amarillo, ya que es un tono optimista y alegre, contagia buena vibra y te permite brillar.
Cáncer
El color rosa transmite dulzura e intensidad. Si naciste bajo el signo de Cáncer, eres una persona que da todo en lo que amas.
Leo
El turquesa es el color que mejor define a los nacidos bajo el signo de Leo, ya que es versátil y libre. Amas las nuevas experiencias y te expandes hacia nuevos horizontes.
Virgo
El coral es el mejor color que combina o es compatible con los nacidos en Julio, ya que es enérgico y valiente. No le temes a ser el centro de atención.
Libra
El color de este signo del zodíaco es el rojo, porque es un tono apasionado y que no le tiene miedo a los riesgos. Vives la vida con intensidad y emoción.
Escorpio
El color que mejor combina con este signo es el vino, ya que es profundo, apasionado, misterioso y cautivador.
Sagitario
Este signo está representado en el color violeta, ya que es místico, enigmático y tiene una energía especial e inolvidable.
Capricornio
Este signo del zodíaco combina a la perfección con el color naranja, ya que es divertido, espontáneo y siempre está presente en las aventuras.
Acuario
El color café es el que mejor combina con este signo, ya que es leal, confiable y es la base sólida en la que todos confían.
Piscis
Azul, ya que es color que transmite tranquilidad, reflexión y equilibrio ante cualquier situación.