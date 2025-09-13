El líder del campeonato, el español Marc Márquez sufrió un importante contratiempo, y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) se quedó con el triunfo en la carrera sprint de MotoGP del Gran Premio de San Marino y cortó con la hegemonía de los sábados para los hermanos Márquez.
