Marco Bezzecchi dio la sorpresa en la carrera sprint del Gran Premio de San Marino de MotoGP.

El líder del campeonato, el español Marc Márquez sufrió un importante contratiempo, y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) se quedó con el triunfo en la carrera sprint de MotoGP del Gran Premio de San Marino y cortó con la hegemonía de los sábados para los hermanos Márquez.

Bezecchi se impuso con un tiempo de 19 minutos 52 segundos 966 milésimas (19' 52'' 966/1000) y el podio lo completaron el Alex Márquez (+01'') y el italiano Fabio di Giannantonio (+02'' 551/1000), ambos de Ducati. La carrera del GP de San Marino de MotoGP largará este domingo a las 9 de la mañana.

Marco Bezzecchi ganó de punta a punta la carrera sprint del GP de San Marino

El italiano Bezzecchi largó en la primera posición, pero desde la primera vuelta ya comenzó a sentir la presión del español y líder del campeonato, Marc Márquez (Ducati), quien logró el segundo lugar en pocos instantes, tras largar cuarto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAZN_ES/status/1966857799218196526&partner=&hide_thread=false

En la sexta vuelta Marc Márquez superó a Bezzecchi y todo parecía indicar que iba a conseguir su 15° triunfo en una carrera sprint este año. Sin embargo, solo unas curvas después de alcanzar la punta, el español sufrió una fuerte caída y tuvo que abandonar la carrera. Esta fue la primera sprint de la temporada en la que el líder Márquez se quedaba sin puntuar.

Con la mitad de la carrera por disputar, Marco Bezzecchi mantuvo un ritmo regular y sostuvo en todo momento una buena ventaja sobre Alex Márquez, quien finalizó segundo.

Además de Marco Bezzecchi, Marc Márquez y Fabio di Ginannantonio, los otros pilotos que sumaron puntos fueron Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Luca Marini, Jorge Martín y Raúl Fernández.

Marc Márquez sigue liderando el campeonato de MotoGP con amplia ventaja, y le saca 173 puntos a su hermano Alex.

