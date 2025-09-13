Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DAZN_ES/status/1966857799218196526&partner=&hide_thread=false Así han celebrado aficionados italianos la caída de Marc Márquez#SanMarinoGP #MotoGP pic.twitter.com/k0qD7w5uXP — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2025

En la sexta vuelta Marc Márquez superó a Bezzecchi y todo parecía indicar que iba a conseguir su 15° triunfo en una carrera sprint este año. Sin embargo, solo unas curvas después de alcanzar la punta, el español sufrió una fuerte caída y tuvo que abandonar la carrera. Esta fue la primera sprint de la temporada en la que el líder Márquez se quedaba sin puntuar.

Con la mitad de la carrera por disputar, Marco Bezzecchi mantuvo un ritmo regular y sostuvo en todo momento una buena ventaja sobre Alex Márquez, quien finalizó segundo.

Además de Marco Bezzecchi, Marc Márquez y Fabio di Ginannantonio, los otros pilotos que sumaron puntos fueron Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Fermín Aldeguer, Luca Marini, Jorge Martín y Raúl Fernández.

Marc Márquez sigue liderando el campeonato de MotoGP con amplia ventaja, y le saca 173 puntos a su hermano Alex.