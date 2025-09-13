¿Sabías que hay una popular canción de Luis Miguel que lo une con Michael Jackson?

Pocas canciones han logrado unir dos mundos musicales tan distintos como el de Luis Miguel y el de Michael Jackson. “Será que no me amas”, uno de los grandes éxitos del “Sol de México”, es en realidad la versión en español de un tema del legendario “Rey del Pop”. Su historia es un ejemplo de cómo la música trasciende fronteras y estilos, convirtiéndose en un clásico en dos idiomas.

La canción que une a Luis Miguel y Michael Jackson

La canción original se llama “Blame It on the Boogie”, un tema disco de 1978 interpretado por The Jacksons, la banda familiar que Michael Jackson integraba junto a sus hermanos y fue escrita en 1978 por el británico Mick Jackson, junto con su hermano Dave Jackson y el productor Elmar Krohn.

El sencillo fue un éxito internacional y se convirtió en uno de los himnos bailables de la época. Sin embargo, el hit tampoco era de ellos, pero su ritmo contagioso y la energía de Michael hicieron que el tema se volviera infaltable en las pistas de baile de los años 80.

Embed - The Jacksons - Blame It On the Boogie (Official Video) Canción "Será que no me amas" de The Jackson.

Más de una década después, en 1990, Luis Miguel decidió incluir una versión en español dentro de su disco “20 años”, álbum que lo consagró como ídolo latinoamericano. El tema fue adaptado al español bajo el título “Será que no me amas”, con una letra fresca que mantenía la esencia rítmica de la versión original, pero dándole el sello romántico y enérgico de Luis Miguel.

El responsable de la adaptación fue Juan Carlos Calderón, compositor y productor español que trabajó junto a LuisMi en gran parte de su carrera.

El videoclip, grabado en un ambiente festivo con el característico estilo noventero, se transformó en uno de los más recordados de su carrera, y hasta hoy es parte obligatoria en sus conciertos.

Aunque no compartieron escenario ni grabaron juntos, esta canción se convirtió en un puente musical entre ambos artistas. Michael Jackson, con su estilo disco-pop universal, y Luis Miguel, con su voz y carisma latino, encontraron un punto de encuentro en “Blame It on the Boogie” / “Será que no me amas”.