Agustín Pujol, DT de Huracán Las Heras: "Jugar Liga Argentina de básquet es una gran noticia para Mendoza"

El DT de Huracán Las Heras palpita el estreno en el segundo escalón nacional y va por todo: "Queremos pelear hasta el final en las dos competencias".

Por UNO
Cuenta regresiva activada y sueño en marcha. Huracán Las Heras prepara detalles para su estreno en la Liga Argentina de básquet, la segunda categoría a nivel país en la rama masculina. Agustín Pujol, padre de la criatura, palpita la antesala de un enorme desafío para un club que sigue creciendo a pasos agigantados.

"Tenemos un desafío renovado pero con la responsabilidad de jugar en una categoría todavía superior. Estamos hablando de Liga Argentina, el segundo torneo más importante del país", dice el entrenador del Globo, quien renovó expectativas tras una gran primera temporada.

El elenco lasherino se unirá a Rivadavia, que acumula ya 9 temporadas en la categoría, destacando la importancia no solo para ambos clubes, sino para Mendoza: "Es una plaza más para que el básquet provincial continúe por la senda del crecimiento que viene transitando. A eso también hay que agregar San José en Liga Nacional femenina, otro gran paso hacia adelante. Gana Mendoza y el deporte".

Claro que en la etapa previa, la preparación es fundamental, con un Huracán Las Heras que ya compite en Superliga local, otro de los pasos hacia adelante que consiguió el equipo la temporada pasada: "Nos viene costando. Somos un plantel nuevo y es cuestión de amalgamarlo. El torneo provincial deja en claro el enorme nivel que tiene. A Rivadavia también le viene pasando lo mismo. Hay rivales muy fuertes y eso es bueno para seguir creciendo con este roce".

El objetivo de Huracán Las Heras en Liga Argentina

Con un ojo en Superliga y el otro en Liga Argentina, Agustín Pujol fue claro y contundente a la hora de las metas que se traza el equipo: "Queremos pelear en las dos competencias. Levantar y dar pelea a nivel local y poder llegar a competir hasta el final en Liga, tal como hicimos en la temporada anterior del Federal".

Equipos de la Conferencia Norte

  • Amancay de La Rioja
  • Barrio Parque de Córdoba
  • Bochas de Colonia Caroya
  • Colón de Santa Fe
  • Comunicaciones de Mercedes
  • Estudiantes de Tucumán
  • Fusión Riojana
  • Hindú de Córdoba
  • Huracán de Las Heras
  • Independiente de Santiago del Estero
  • Jujuy Básquet
  • Rivadavia de Mendoza
  • Salta Basket
  • San Isidro de San Francisco
  • Santa Paula de Galvez
  • Sportivo Suardi
  • Villa San Martín de Resistencia

