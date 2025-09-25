Del Regional Amateur a brillar en Palmeiras: la historia de José Manuel López, el verdugo de River en Libertadores

José Manuel López, del Regional Amateur a estrella en Palmeiras

El atacante de Palmeiras, nacido en San Lorenzo un pueblito de Corrientes, dio sus primeros pasos en el fútbol en el club El Progreso. Destacándose en infantiles, José Manuel López fue a probarse en Boca y fue señalado. Sin embargo, el llamado para quedarse nunca llegó y, con 10 años fue a buscar suerte a Independiente. En el Rojo de Avellaneda tuvo largo andar hasta que, en 2017, serios dolores de espalda lo sometieron a no poder entrenar con normalidad y, como consecuencia, a quedar libre.

"Tenía un nervio que me molestaba en la cadera y no me deja entrenar. Justo hubo cambio de coordinador y no se sabía como serían las cosas. Ahí me llamó Gustavo Cerdán y me dijo que me dejaban libre", contó hace un tiempo José Manuel López en una entrevista en La Red. "Casi no podía caminar, pero las ganas fueron más fuertes".

Sin abandonarse, el Flaco consiguió una prueba en Lanús y quedó seleccionado de inmediato. Sin embargo, en el Granate decidieron cederlo a Colegiales de Tres Arroyos, equipo que militaba en el Torneo Regional Amateur. Allí no tardó en consolidarse como goleador y figura del equipo. Su desempeño entonces lo catapultó, en el 2020, a la Primera División de la mano de Luis Zubeldía.

jose lopez colegiales José Manuel López en Colegiales de Tres Arroyos en el Regional Amateur.

En el 2021 hizo su debut oficial en la máxima categoría del fútbol argentino e hizo 13 goles en la temporada de ese año. Al año siguiente, Palmeiras apareció en la puerta de Lanús buscando quedarse con su talento y desembolsó 10 millones de dólares por su pase.

En el Verdao, más allá de su primer año que de sobre todo de adaptación, comenzó a responder con goles y alto rendimiento. Actualmente con el Palmeiras, José Manuel López ya lleva cinco títulos conquistados: dos Brasileirao, dos Campeonatos Paulistas y una Supercopa de Brasil.