Inicio Ovación Fútbol José Manuel López
Historia

Del Regional Amateur a brillar en Palmeiras: la historia de José Manuel López, el verdugo de River en Libertadores

José Manuel López marcó dos goles en la noche en que River quedó eliminador ante Palmeiras en Brasil. Aquí el detalle de su historia

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
José Manuel López tiene una historia de superación que lo llevó a ser hoy figura del Palmeiras. 

José Manuel López tiene una historia de superación que lo llevó a ser hoy figura del Palmeiras. 

El delantero verdugo de River fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección argentina en la última ventana de Eliminatorias. Si bien el futbolista de 25 años no sumó minutos, demostró ante el Millonario estar a la altura de exigentes desafíos. Su historia personal reza también un camino de superación a distintas adversidades.

jose lopez
Jos&eacute; Manuel L&oacute;pez fue figura en Palmeiras en la eliminaci&oacute;n de River de cuartos de Libertadores.&nbsp;

José Manuel López fue figura en Palmeiras en la eliminación de River de cuartos de Libertadores.

José Manuel López, del Regional Amateur a estrella en Palmeiras

El atacante de Palmeiras, nacido en San Lorenzo un pueblito de Corrientes, dio sus primeros pasos en el fútbol en el club El Progreso. Destacándose en infantiles, José Manuel López fue a probarse en Boca y fue señalado. Sin embargo, el llamado para quedarse nunca llegó y, con 10 años fue a buscar suerte a Independiente. En el Rojo de Avellaneda tuvo largo andar hasta que, en 2017, serios dolores de espalda lo sometieron a no poder entrenar con normalidad y, como consecuencia, a quedar libre.

"Tenía un nervio que me molestaba en la cadera y no me deja entrenar. Justo hubo cambio de coordinador y no se sabía como serían las cosas. Ahí me llamó Gustavo Cerdán y me dijo que me dejaban libre", contó hace un tiempo José Manuel López en una entrevista en La Red. "Casi no podía caminar, pero las ganas fueron más fuertes".

Sin abandonarse, el Flaco consiguió una prueba en Lanús y quedó seleccionado de inmediato. Sin embargo, en el Granate decidieron cederlo a Colegiales de Tres Arroyos, equipo que militaba en el Torneo Regional Amateur. Allí no tardó en consolidarse como goleador y figura del equipo. Su desempeño entonces lo catapultó, en el 2020, a la Primera División de la mano de Luis Zubeldía.

jose lopez colegiales
Jos&eacute; Manuel L&oacute;pez en Colegiales de Tres Arroyos en el Regional Amateur.

José Manuel López en Colegiales de Tres Arroyos en el Regional Amateur.

En el 2021 hizo su debut oficial en la máxima categoría del fútbol argentino e hizo 13 goles en la temporada de ese año. Al año siguiente, Palmeiras apareció en la puerta de Lanús buscando quedarse con su talento y desembolsó 10 millones de dólares por su pase.

En el Verdao, más allá de su primer año que de sobre todo de adaptación, comenzó a responder con goles y alto rendimiento. Actualmente con el Palmeiras, José Manuel López ya lleva cinco títulos conquistados: dos Brasileirao, dos Campeonatos Paulistas y una Supercopa de Brasil.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas