03 - 08 - 12 - 16 - 17 - 35

brinco sorteo.jpg Brinco: los resultados del sorteo 1328 del domingo 16 de noviembre.

TRADICIONAL 1º premio, 1 GANADOR $1.323.218.576,54

TRADICIONAL 2º premio, 17 ganadores $340.502,64

TRADICIONAL 3º premio, 739 ganadores $2.584,87

TRADICIONAL 4º premio, 8.527 ganadores $1.000,00

BRINCO JUNIOR SIEMPRE SALE 5 aciertos, 12 ganadores $2.411.136,92

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21