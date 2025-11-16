La megaobra marítima que protege millones de vidas y es considerada una de las "siete maravillas del mundo"

El objetivo principal de esta obra es el de garantizar la seguridad de las tierras bajas holandesas, una parte significativa de las cuales se encuentra por debajo del nivel del mar. Como se dijo antes, este sistema, considerada como una de las "siete maravillas del mundo moderno" o "la octava maravilla" se inició tras una catastrófica inundación.

En concreto, la obra funciona como un mecanismo de defensa crucial. En condiciones normales, los estuarios permanecen abiertos para permitir el flujo natural del agua y la navegación, pero cuando los niveles del mar alcanzan un umbral peligroso (generalmente 3 metros por encima del nivel medio del mar), las compuertas se cierran automáticamente.

paises bajos, obra Esta obra es considerada una de las mayores acciones de ingeniería en el siglo XX.

El Plan Delta no es una sola obra lineal con una única longitud, sino un sistema de 13 grandes obras hidráulicas que, en su conjunto, tienen cientos de kilómetros.

La construcción principal se llevó a cabo desde 1954 hasta 1997, todo bajo la dirección del gobierno neerlandés. Desde entonces, el sistema ha prevenido cualquier inundación importante desde su implementación, protegiendo millones de vidas y vastas zonas del país.

Las partes de la obra

Esta obra de ingeniería perfecta consta de distintas partes que la hacen una construcción única. Las más importantes son las siguientes:

Barreras contra mareas ciclónicas: estructuras móviles con compuertas gigantes que se pueden cerrar durante tormentas severas o mareas altas extremas.

Presas y diques: obras a gran escala que cierran los estuarios de los ríos Rin, Mosa y Escalda, acortando la línea costera del país.

Islas artificiales y esclusas: elementos adicionales que forman parte de la compleja red de gestión del agua.

El Plan Delta representa la lucha constante y exitosa de los Países Bajos contra las fuerzas de la naturaleza, y es considerado como uno de los mayores logros de la ingeniería civil del siglo XX.