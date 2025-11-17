La palabra del día es "quimera": ¿qué significa?

diccionario Toma una palabra al día para comenzarlo con ganas o finalizarlo de manera reflexiva.

Con la conquista y colonización de América, el castellano se expandió geográficamente, tomando nuevas formas y mezclándose con las lenguas nativas americanas.

Dentro de sus varias curiosidades, este idioma destaca por sus largas palabras, su alfabeto particular con letras que en otras lenguas no existen, sus varios dialectos y acentos dispersos en el planeta y su rica historia de cambio y transformación.

El español, como lo conocemos hoy, es producto de un largo proceso de consolidación, distribución, fusión y cambio. A continuación te cuento qué significa la palabra "quimera", uno de los tantos conceptos del idioma español.

¿Qué significa la palabra "quimera" y de qué manera acompaña tu día?

La palabra "quimera" tiene un origen y uso ligado a la mitología griega. Este concepto se emplea para describir algo que se propone la imaginación o que pensamos como posible y verdadero, aunque en realidad no lo sea.

Básicamente en un anhelo, deseo o pensamiento que en realidad no está ocurriendo, algo así como un escenario ficticio posible. En la mitología griega representa a un monstruo imaginario con cabeza de león, vientre de cabra, cola de dragón y vomito de fuego.

La quimera es una criatura fantástica que representa aquello que es monstruoso e incontrolable. En ella se une lo poderoso y opuesto. Representa lo irreal, imposible de alcanzar o una mezcla de cosas en una misma cosa.

quimera La mitología griega es un conjunto de relatos populares sobre dioses, héroes y criaturas que explican el origen del mundo, la humanidad y la naturaleza.

Ya sabes qué significa. Esta palabra puede servirte para pensar en esas cosas de la vida que son ilusorias, están idealizadas o son irrealizables.

El español tiene otras palabras similares y profundas que puedes aplicar en tu día. Un ejemplo de ello son "inefable" que describe sucesos asombrosos que no pueden ser explicados con palabras; o "serendipia" que se utiliza para nombrar un hallazgo valioso que se encuentra por casualidad.