La palabra del día es "quimera": ¿qué significa?

Cada palabra es una oportunidad para comenzar de nuevo. Hoy te cuento qué significa"quimera" un concepto del idioma español que seguro no conocías y puede transformarse en tu palabra guía.
¿Cuál es la historia y origen del idioma español?
El español es uno de esos miles de idiomas, y uno de los más utilizados. Esta lengua global cuenta con más de 500 millones de hablantes. Es el segundo idioma más utilizado en internet y el segundo más hablado, tendiendo en cuenta hablantes de español nativos y no nativos.
Esta lengua se originó a partir del latín vulgar de la península Ibérica, que evolucionó y se transformó tras la caída del Imperio Romano. Esta fragmentación convirtió al castellano de Castilla en la variedad dominante de la lengua. A diferencia del latín clásico, el vulgar se mezcló con idiomas nativos, dando origen a lenguas como el francés, el italiano y el portugués.
Con la conquista y colonización de América, el castellano se expandió geográficamente, tomando nuevas formas y mezclándose con las lenguas nativas americanas.
Dentro de sus varias curiosidades, este idioma destaca por sus largas palabras, su alfabeto particular con letras que en otras lenguas no existen, sus varios dialectos y acentos dispersos en el planeta y su rica historia de cambio y transformación.
El español, como lo conocemos hoy, es producto de un largo proceso de consolidación, distribución, fusión y cambio. A continuación te cuento qué significa la palabra "quimera", uno de los tantos conceptos del idioma español.
¿Qué significa la palabra "quimera" y de qué manera acompaña tu día?
La palabra "quimera" tiene un origen y uso ligado a la mitología griega. Este concepto se emplea para describir algo que se propone la imaginación o que pensamos como posible y verdadero, aunque en realidad no lo sea.
Básicamente en un anhelo, deseo o pensamiento que en realidad no está ocurriendo, algo así como un escenario ficticio posible. En la mitología griega representa a un monstruo imaginario con cabeza de león, vientre de cabra, cola de dragón y vomito de fuego.
La quimera es una criatura fantástica que representa aquello que es monstruoso e incontrolable. En ella se une lo poderoso y opuesto. Representa lo irreal, imposible de alcanzar o una mezcla de cosas en una misma cosa.
Ya sabes qué significa. Esta palabra puede servirte para pensar en esas cosas de la vida que son ilusorias, están idealizadas o son irrealizables.
El español tiene otras palabras similares y profundas que puedes aplicar en tu día. Un ejemplo de ello son "inefable" que describe sucesos asombrosos que no pueden ser explicados con palabras; o "serendipia" que se utiliza para nombrar un hallazgo valioso que se encuentra por casualidad.