La palabra del día es "mi manchi": ¿qué significa?

Puedes tomar una palabra al día para utilizarla como guía o acompañante. Muchas veces comenzamos la mañana muy temprano y con pocas energías, despertar se vuelve un problema y no encontramos la forma de prepararnos para ir al trabajo.
Hoy la palabra del día proviene del italiano, un idioma antiguo, con mucha historia, datos interesantes y curiosidades. Continúa leyendo para descubrir qué significa "mi manchi", la palabra que puede acompañar tu jornada.
El idioma italiano es una lengua de raíces latinas. Proviene del latín vulgar hablado en el pueblo romano por los colonos y soldados. El latín vulgar no es el mismo que el latín clásico, este primero se constituyó a través del habla y las mezclas locales.
Tras la caída del Imperio Romano, el latín vulgar se fusionó con otras lenguas de los pueblos que invadieron Italia, como los godos, los francos y los lombardos. De esta manera comenzó a formarse el italiano moderno y los diversos dialectos actuales.
El idioma italiano moderno tiene como base al toscano, fue el primer dialecto moderno con grandes influencias. El italiano se estandarizó y unificó como idioma oficial en el 1861, gracias a la literatura y las obras de Dante Alighieri.
En la actualidad existen más de 30 dialectos italianos, distribuidos en diferentes regiones del país. En el mundo hay aproximadamente 85 millones de hablantes del idioma, enter ellos nativos y no nativos.
La palabra "mi manchi": ¿qué significa y cómo puede acompañar tu día?
Esta palabra es en realidad una expresión que proviene del verbo italiano "mancare" que significa "faltar". Se utiliza para decir "te extraño" pero de una manera más bonita y profunda, ya que literalmente se traduce en "me faltas".
Esta palabra está presente en la cultura y habla italianas, así como en la literatura y la música. De hecho, existe una canción de Andrea Bocelli que lleva como título este concepto.
"Mi manchi" invita a pensar y reflexionar sobre aquellas personas o cosas que extrañamos en el día. Es un recordatorio para hablar con las personas que extrañamos, visitarlas o pensarlas con cariño. Ahora que ya sabes qué significa esta palabra italiana, solo debes utilizarla en tu día a día.
Un idioma hermoso: 3 formas de decir "te extraño" en italiano
- Ho nostalgia di te: esta frase o palabra se emplea para decir "siento nostalgia de ti".
- Mi manca l'aria: esta expresión del idioma italiano es un poco más intensa. Significa "me falta el aire" y describe cómo afecta la ausencia de otra persona.
- Mi sento solo senza di te: esta frase del idioma italiano describe un sentimiento de soledad profundo que se experimenta frente a la ausencia de alguien.