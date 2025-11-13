La palabra del día es "ecuanimidad": ¿qué significa?

En el mundo existen más de 7000 lenguas vivas y en uso, algunas con mayor cantidad de hablantes distribuidos por el planeta, y otras con un número reducido de hablantes. Otro grupo se encuentra en la lista de idiomas poco difundidos en peligro de extinción.
Cuando pensamos en idiomas populares y conocidos, muchas veces pensamos en lenguas que provienen de un mismo lugar o base lingüística: el latín. Este idioma es uno de los más antiguos, junto con el griego y otras lenguas antiguas.
Hoy la palabra del día proviene del latín. Continúa leyendo para descubrir qué significa "ecuanimidad" y cómo puedes utilizarla.
El latín se originó en el centro de Italia en el siglo VII a.C. Con el paso del tiempo se expandió por todo el Imperio Romano. Tras la caída del Imperio, muchas lenguas comenzaron a nacer a partir del latín vulgar. El latín clásico continúa vigente, aunque se emplea con fines más religiosos y científicos.
El latín es la lengua madre de las llamadas lenguas romance. Muchas palabras modernas provienen de este idioma. Ejemplo de ello son varios términos que componen al español, el francés, el italiano y el portugués.
¿Qué significa la palabra "ecuanimidad" y de qué manera acompaña tu día?
"Ecuanimidad" es una palabra que seguramente alguna vez escuchaste en una oración rebuscada, pero no utilizas en tu día. Esta palabra proviene de "aequus" que significa "igual"; y "animus" que significa alma.
Ya sabes qué significa esta palabra, ahora solo debes darle una vuelta y utilizarla en tu jornada. Ecuanimidad remite a un estado de calma y tranquilidad. Representa la búsqueda de la estabilidad frente a la presión.
La ecuanimidad permite mantener la calma mental y la estabilidad frente a los problemas diarios, mejora la toma de decisiones y ayuda a adaptarse a las dificultades.
Una palabra y algo más: otros conceptos del idioma latín
- Alea iacta est: esta frase significa "la suerte está echada". Describe el acto de hacer algo que no sabes cómo va a terminar, pero lo haces igual.
- Beatus ille: esta palabra o frase del idioma latín describe un sentimiento de nostalgia por el pasado.
- Hic et nunc: esta unión de palabras en idioma latín significa "aquí y ahora". Señala la importancia de vivir y aprovechar el momento presente.