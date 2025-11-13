La palabra del día es "ecuanimidad": ¿qué significa?

idioma latín Toma una palabra al día para empezar con más ganas y energías.

Hoy la palabra del día proviene del latín. Continúa leyendo para descubrir qué significa "ecuanimidad" y cómo puedes utilizarla.

El latín se originó en el centro de Italia en el siglo VII a.C. Con el paso del tiempo se expandió por todo el Imperio Romano. Tras la caída del Imperio, muchas lenguas comenzaron a nacer a partir del latín vulgar. El latín clásico continúa vigente, aunque se emplea con fines más religiosos y científicos.

El latín es la lengua madre de las llamadas lenguas romance. Muchas palabras modernas provienen de este idioma. Ejemplo de ello son varios términos que componen al español, el francés, el italiano y el portugués.

¿Qué significa la palabra "ecuanimidad" y de qué manera acompaña tu día?

"Ecuanimidad" es una palabra que seguramente alguna vez escuchaste en una oración rebuscada, pero no utilizas en tu día. Esta palabra proviene de "aequus" que significa "igual"; y "animus" que significa alma.

equilibrio Esta palabra invita a practicar el equilibrio y la estabilidad frente a los obstáculos.

Ya sabes qué significa esta palabra, ahora solo debes darle una vuelta y utilizarla en tu jornada. Ecuanimidad remite a un estado de calma y tranquilidad. Representa la búsqueda de la estabilidad frente a la presión.

La ecuanimidad permite mantener la calma mental y la estabilidad frente a los problemas diarios, mejora la toma de decisiones y ayuda a adaptarse a las dificultades.

Una palabra y algo más: otros conceptos del idioma latín

latín El latín es un idioma lleno de conceptos y palabras profundas.