Es un "flor de nombre", pero nadie lo elige desde 1988

El momento de elegir el nombre para quien llega a la familia es muy especial para sus padres y hermanos. En el proceso puden darse diversas ideas e inspiraciones. Algunos quieren homenajear a sus ancestros, y los llaman como sus abuelos o bisabuelos, otros en cambio quieren ser originales y piensan una forma única de llamarlos, que se destaque entre los demás.
El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) evidenció el dato a través de sus archivos, donde están registrados los nombres más raros, exóticos y originales que hayan llevado niños y niñas nacidos en Argentina. El nombre al que se hace referencia en esta nota es Pétalo, una forma excéntrica de llamar a una bebé. Es tan rara y original, que se usó solamente dos veces, y fue hace casi cuarenta años.
Se puede decir que es un flor de nombre, pero no son muchos los que se animan a usarlo. Lo mismo, pero a la inversa, sucede en otros casos que también están registrados por el RENAPER, por ejemplo el nombre compuesto de hombre que ha sido uno de los más usados.
Por qué se eligen nombres relacionados con la naturaleza
Hay muchos ejemploos: Brisa, Cielo, Sol, Flor o Luna, son nombres bastante populares, seleccionados generalmente por una combinación de motivos simbólicos, estéticos y emocionales. Estos nombres evocan imágenes positivas, transmiten calma o fuerza, y conectan con lo esencial y lo vivo.
Además tienen significados positivos y universales:
- Sol: representa la energía, la alegría y la vida.
- Brisa: sugiere frescura, suavidad y movimiento.
- Cielo: evoca amplitud, paz y trascendencia.
Qué significa el nombre Pétalo
El nombre Pétalo tiene un origen claro en el ámbito natural y botánico. Proviene directamente del sustantivo español pétalo, que a su vez deriva del griego πταλον (pétalon), cuyo significado es “hoja” o “lámina delgada”. En las flores, el pétalo es una de las partes más visibles y coloridas, encargada de atraer a los polinizadores.
El nombre Pétalo significa belleza, delicadeza y renovación. Se asocia con la fragilidad y la pureza de la naturaleza, así como con la idea de florecer y transformarse. En un sentido figurado, puede interpretarse como “la parte más hermosa de la flor” o “aquello que embellece lo que la rodea”.
Si bien no es un nombre de lo más común, Pétalo puede emplearse como nombre femenino o unisex, dependiendo del contexto. En países hispanohablantes, su uso es muy poco frecuente y suele elegirse por su tono poético o simbólico, del mismo modo que otros nombres inspirados en elementos naturales.