La megaobra ferroviaria de 1500 kilómetros que conecta ciudades turísticas y recibe cientos de críticas

El proyecto ha experimentado un aumento significativo en su costo estimado, pasando de proyecciones iniciales de alrededor de 120,000 millones de pesos a superar los 500,000 millones de pesos, financiado con inversión pública. Justamente, es por esto que ha sido criticado.

En esta obra se utilizan trenes modernos, fabricados por Alstom, que alcanzan velocidades de hasta 160 km/h. Como si fuera poco, la red es completamente híbrida, con el objetivo de llevar a cabo una electrificación total en el futuro.

mexico, tren maya Este tren ha trasladado a más de un millón de personas en lo que va de 2025.

El Tren Maya completó la apertura de sus 7 tramos y 34 estaciones en diciembre de 2024. El servicio ya está en operaciones y transporta pasajeros, habiendo trasladado a más de un millón de personas en lo que va de 2025.

El motivo por el que ha sido centro de críticas

Si bien el proyecto incluyó la rehabilitación de 29 zonas arqueológicas y la construcción de museos, también se reportó la pérdida de vestigios irrecuperables durante la construcción, lo que ha generado malestar en los ciudadanos.

Además, esta obra ha generado una fuerte preocupación por parte de científicos y ecologistas debido a la deforestación masiva de la selva, la fragmentación de ecosistemas, y la contaminación de cenotes y sistemas de ríos subterráneos por la instalación de pilotes. Los daños a la fauna local y al acuífero son mas bien irreversibles.