La figura de Independiente que podría pasar a Boca para jugar la Copa Libertadores 2026

Cuando le consultaron sobre su futuro Lomónaco expresó: "No sé si voy a seguir o no. Si te digo, te estaría mintiendo. Por ahora soy jugador de Independiente".

Luego del partido, además, publicó una foto suya en las redes sociales donde saludó al hincha de Independiente: "Gracias por el cariño recibido", imagen que acompañó con unos aplausos y un corazón rojo.

Kevin Lomónaco Más allá del agradecimiento el defensor podría pasar a Boca.

Sus declaraciones no cayeron bien y tanto el entrenador Gustavo Quinteros como el secretario general Daniel Seoane se expresaron sobre la situación y fueron tajantes sobre qué debe suceder para que el jugador pase a Boca o a cualquier otro equipo.

¿Qué tiene que suceder para que Lomónaco llegue a Boca?

El entrenador Gustavo Quinteros se refirió a la posible salida de Lomónaco y de Felipe Loyola: "Digo lo mismo que con Loyola. No es fácil encontrar un club más grande e importante que Independiente".

Kevin Lomónaco El jugador ya debutó en la Selección argentina.

Además, el técnico manifestó que aconsejará a sus jugadores con respecto a su futuro: "Le voy a decir que lo piense bien. Para mí, es mejor estar en Independiente que en un club mediano o chico del exterior. Es un gran futbolista, que ya estuvo en la Selección. Voy a hablar con él".

Por su lado, el secretario general Daniel Seoane fue tajante: "No los vamos a dejar ir por menos de la cláusula de rescisión". Y la cláusula es bastante elevada ya que en mayo fue revisada y actualizada tras su convocatoria a la Selección argentina y ahora está en 20 millones de dólares.