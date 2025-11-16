La figura de Independiente que podría pasar a Boca para jugar la Copa Libertadores 2026

Boca Juniors ya sacó el boleto para jugar la Copa Libertadores cuando venció a River en la fecha 15 por 2 a 0 y Juan Román Riquelme ya está pensando en qué jugadores podrían arribar al Xeneize para ser protagonistas del certamen internacional.
Boca volvió a clasificar a la Copa Libertadores y ya está analizando qué variantes puede sumar con el objetivo de lograr la tan deseada séptima
Es así que apareció en la lista la figura de Kevin Lomónaco, defensor central que juega en Independiente de Avellaneda y que fue citado por Lionel Scaloni para defender los colores de la Selección argentina en la doble fecha FIFA cuando el combinado nacional enfrentó a Chile y Colombia.
Luego del triunfo del Rojo sobre Rosario Central el defensor de 23 años habló con la prensa y dejó la puerta abierta con respecto a una posible salida del club a pesar que tiene contrato hasta diciembre de 2028.
Cuando le consultaron sobre su futuro Lomónaco expresó: "No sé si voy a seguir o no. Si te digo, te estaría mintiendo. Por ahora soy jugador de Independiente".
Luego del partido, además, publicó una foto suya en las redes sociales donde saludó al hincha de Independiente: "Gracias por el cariño recibido", imagen que acompañó con unos aplausos y un corazón rojo.
Sus declaraciones no cayeron bien y tanto el entrenador Gustavo Quinteros como el secretario general Daniel Seoane se expresaron sobre la situación y fueron tajantes sobre qué debe suceder para que el jugador pase a Boca o a cualquier otro equipo.
El entrenador Gustavo Quinteros se refirió a la posible salida de Lomónaco y de Felipe Loyola: "Digo lo mismo que con Loyola. No es fácil encontrar un club más grande e importante que Independiente".
Además, el técnico manifestó que aconsejará a sus jugadores con respecto a su futuro: "Le voy a decir que lo piense bien. Para mí, es mejor estar en Independiente que en un club mediano o chico del exterior. Es un gran futbolista, que ya estuvo en la Selección. Voy a hablar con él".
Por su lado, el secretario general Daniel Seoane fue tajante: "No los vamos a dejar ir por menos de la cláusula de rescisión". Y la cláusula es bastante elevada ya que en mayo fue revisada y actualizada tras su convocatoria a la Selección argentina y ahora está en 20 millones de dólares.