Con goles de Costa y Cavani, Boca venció a Tigre y clasificó puntero a los octavos de final

El medio conformado por Úbeda (Paredes, Delgado y Herrera) estuvo muy activo, en conjunto con participación del chileno Carlos Palacios.

Sin embargo, la primera parte tuvo buen juego pero poca emoción, y de hecho el Xeneize no hizo más que merodear el área del rival. La chance más clara fue para Tigre, que casi se pone en ventaja con un potente zurdazo de López, que fue excelentemente respondido por Marchesín.

A Boca le faltaba el gol y ser mucho más profundo en los ataques. Tigre no se salió de su libreto, y así se generó un primer tiempo atractivo, aunque poco emocionante.

En la segunda parte, tanto Boca como Tigre comenzaron algo apagados, y la realidad es que se prestaban la pelota. El Xeneize comenzó de a poco a invadir el terreno visitante, aunque nuevamente sin generar.

Sin embargo, y luego de un aviso del español Ander Herrera, los dirigidos por Úbeda iban a encontrar la fórmula de la felicidad: centro de Paredes, cabezazo de Ayrton Costa y delirio de toda La Bombonera.

Cavani volvió al gol y La Bombonera fue una fiesta

Luego del gol, Tigre rompió con la disciplina que había mantenido durante todo el tiempo y el partido se tornó más interesante. Úbeda decidió darle rodaje a Cavani, quien fue ovacionado por todos los hinchas.

Cuando el partido se moría, Merentiel definió mal y la pelota impactó en la mano de un defensor de Tigre. A instancias del VAR, el árbitro cobró penal, y el tiro desde los doce pasos fue cambiado por gol por el uruguayo.

Boca superó nada menos que la peor racha de toda su historia y se encuentra en un gran momento. Clasificado a la Copa Libertadores y líder en su zona, ahora buscará terminar el 2025 coronando en el Torneo Clausura.