Santino Andino: nivel de otra categoría y adiós a Godoy Cruz

godoy cruz riestra3 Santino Andino se irá en este mercado de pases: 45 partidos y 8 goles.

En realidad, todo lo contrario: el peso de ser distinto también lo llevó a crecer de golpe y empezar a cuidarse de todo. Por eso está bien que llore cuando la caída libre de Godoy Cruz encontró el piso, primero porque es hincha, segundo porque la responsabilidad de ser as de espadas con mayoría de edad recién cumplida en algún momento se torna insoportable.

La del sábado fue su última función vestido de Godoy Cruz, al menos en esta primera puerta: "Es el primer jugador que tenemos que vender por una cuestión lógica", dice un alto dirigente, y claro que tiene sentido. Santino Andino cumplió y cerró un año personal que tuvo de todo: afiance en Primera División, una final de un Mundial Sub 20 y un alto nivel sostenido que marcó un diferencial sobre el resto.

Es cierto que pudo irse antes pero hubo pacto de caballeros para quedarse a pelearla en la brava del descenso, y se quedó, aún cuando sobre la mesa habían sobres papel madera con ofertas interesantes. La foto del final seguramente no es la que deseó para su publicación de Instagram pero su carrusel de postales estuvieron en cada una de sus 45 presentaciones con la camiseta del Tomba.

Que a Santino Andino le vienen grandes cosas por delante en su carrera profesional no hay ninguna duda. Un poco más acá, en la tribuna, al hincha le quedará añorarlo con la sensación que el tiempo del disfrute fue tan intenso como escaso. Para nosotros, los futboleros de ley, fue un placer. Por eso gracias, gracias y hasta la vuelta.

La palabra de Omar Asad tras el descenso de Godoy Cruz

A horas del descenso de Godoy Cruz a la Primera Nacional, Omar Asad rompió el silencio y a través de sus redes sociales expresó sus sentimientos y le envió un mensaje a todos los tombinos."Hoy es un día de tristeza y dolor para todos los que amamos a Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, porque somos distintos al resto, somos especiales, muy fanáticos y sobre todo amamos al club y sus colores".

“NO SABÍA SI ERA FUERTE, HASTA QUE SER FUERTE FUÉ MI ÚNICA OPCIÓN”.. frase que incorporé a mi vida y me cambió todo en mi", publicó el Turco antes de reflexionar: "Hoy es un día de tristeza y dolor para todos los que amamos a Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, porque somos distintos al resto, somos especiales, muy fanáticos y sobre todo amamos al club y sus colores".