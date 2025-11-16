Los resultados que clasificarían a River a la Copa Libertadores

Si no se clasifica por esa vía hay otras posibilidades. El Millonario ya selló su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y si bien anda mal, la realidad es que si sale campeón participará de la Libertadores 2026 directamente desde la fase de grupos.

También existe la chance que los Millonarios terminen cuartos en la tabla anual, pero que alguno de los tres que quedaron arriba -Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors- salgan campeones del Torneo Clausura y eso liberaría un cupo.

También está la posibilidad que este domingo gane, Argentinos Juniors no lo haga, los Millos terminen terceros en la anual, pero que no inicien su camino en la Libertadores desdela fases previas, para eso tendrían que salir campeones del Clausura Rosario Central o Boca.