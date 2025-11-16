Los resultados que clasificarían a River a la Copa Libertadores

River necesita ganarle este domingo a Vélez, en Liniers, por la última fecha de la fase clasificatoria del Torneo Clausura. El Millonario necesita que se le den algunos resultados para entrar al repechaje de la Copa Libertadores.
Este domingo desde las 17 los orientados por Marcelo Gallardo deberán ganarle al equipo velezano si quieren clasificar a la Copa Libertadores 2026 mediante la tabla anual, pero también dependerá del resultado que consiga Argentinos Juniors, que se mide ante Estudiantes en La Plata este mismo domingo a partir de las 20.15.
Si River gana y Argentinos Juniors pierde, el Millonario quedará tercero en la tabla anual, que da cupo a las fases previas de la Libertadores. También existe la posibilidad que los de Núñez ganen, pero que el Bicho empate y de ser así, será determinante que River triunfe por una diferencia mayor a dos goles.
Si no se clasifica por esa vía hay otras posibilidades. El Millonario ya selló su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura y si bien anda mal, la realidad es que si sale campeón participará de la Libertadores 2026 directamente desde la fase de grupos.
También existe la chance que los Millonarios terminen cuartos en la tabla anual, pero que alguno de los tres que quedaron arriba -Rosario Central, Boca y Argentinos Juniors- salgan campeones del Torneo Clausura y eso liberaría un cupo.
También está la posibilidad que este domingo gane, Argentinos Juniors no lo haga, los Millos terminen terceros en la anual, pero que no inicien su camino en la Libertadores desdela fases previas, para eso tendrían que salir campeones del Clausura Rosario Central o Boca.