Valentín Perrone y Marco Morelli cerraron en Valencia un gran año de debut en el motociclismo mundial

¡BEZZ Y UN 2025 MUY BUENO! ¡MARCO BEZZECCHI GANÓ EL ÚLTIMO GP DEL AÑO!



La temporada llegó a su fin y el italiano que finalizó tercero en el campeonato, y que ya tiene un presente excelente, se va a la pretemporada con un triunfazo. pic.twitter.com/PwKQwlsfSL — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) November 16, 2025

Valentín Perrone fue top ten en el campeonato de Moto3

En su año de debut en el Campeonato Mundial de Motociclismo, en la divisional Moto3 (250cc de cilindrada), los hispano- argentinos (nacidos en Barcelona) Valentín Perrone y Marco Morelli cerraron un prometedor año de cara al futuro.

El campeón de la categoría fue el español José Antonio Rueda (KTM), con 365 puntos, producto de 10 triunfos.

El Coyote Perrone quedó 10° en el campeonato, al sumar 134 puntos, con dos podios y 2 pole positions. Por su parte, Marco Morelli quedó en el puesto 24°, con una suma de 18 unidades.

Moto3

Última Carrera 2025

Gran Premio de Valencia, Circuito Ricardo Tormo

Resultado de la Carrera de Hoy a 20 Vueltas

Ganador: Adrián Fernández, Leopard #ValenciaGP #Moto3 pic.twitter.com/6VBnzVf9Ku — Eduardo Guerrero ® (@Guerreduardo) November 16, 2025

Cómo fue la carrera de Valentín Perrone y Marco Morelli en Valencia

El Gran Premio de la Comunidad Valenciana mostró un inicio firme de ambos pilotos argentinos, aunque el avance inicial no se sostuvo con el paso de las vueltas.

Valentín Perrone se ubicó séptimo en los primeros instantes, pero su KTM no encontró ritmo para mantenerse en el grupo delantero y cayó al segundo pelotón para quedar envuelto en una disputa por el décimo puesto con Jesús Ríos (Honda) y Stefano Nepa (Honda).

Perrone cruzó la meta en el undécimo lugar y avanzó al décimo por la sanción aplicada a Morelli. El cierre lo dejó con 134 puntos y el último escalón del top ten, además del tercer puesto entre los novatos del año. En 2026 seguirá con Tech3, bajo nueva conducción tras la adquisición de un grupo inversor encabezado por Günther Steiner.

Marco Morelli también arrancó firme, ya que largó quinto, su mejor posición en ocho fines de semana mundialistas, y se mantuvo en el lote de punta durante las primeras vueltas. Desde la quinta, su Honda perdió velocidad frente a los líderes y quedó completamente aislado en la pista.

El piloto de Honda terminó noveno, pero un recargo por no cumplir una vuelta larga lo relegó al duodécimo lugar, y cerró la temporada con 18 puntos en el puesto 24 del campeonato.

El nacido en Barcelona ya firmó con el Aspar Team para 2026, donde compartirá estructura con Máximo Quiles.