MOTOCICLISMO

Valentín Perrone y Marco Morelli cerraron en Valencia un gran año de debut en el motociclismo mundial

Valentín Perrone y Marco Morelli llegaron 10° y 12° en el GP de Valencia de motociclismo y cerraron un gran año de debut. El Coyote fue top ten en el campeonato

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Valentín Perrone llegó 10° en el GP de Valencia de motociclismo, y logró ese mismo puesto en el Campeonato Mundial de Moto3 en su año de debut.

Este domingo se cerró en el circuito Ricardo Tormo de Valencia el Campeonato Mundial de Motociclismo, y en la categoría menor, Moto3, dos argentinos se destacaron: el Coyote Valentín Perrone y Marco Morelli, ambos debutantes en el circo que acompaña al MotoGP.

Valentín Perrone (KTM) y Marco Morelli (Honda) sumaron puntos en esta carrera que bajó el telón de la temporada 2025 del motociclismo mundial. El ganador fue el español Adrián Fernández (Honda), con un tiempo de 32 minutos 48 segundos y 909 milésimas (32' 48'' 909/1000). El Coyote llegó 10° a +14'' 382/1000 de Fernández, y Morelli (12°) a +15' 021/1000.

motociclismo-moto3-marco morelli-portugal-01
Marco Morelli. El argentino cerró el año con un 12° puesto en Valencia y el 24° lugar en el Campeonato Mundial de Motociclismo -categoría Moto3-.

En MotoGP ganó el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), con un tiempo de 40' 52'' 458/1000, asegurándose el 3° puesto en el Campeonato, detrás de Marc y Alex Márquez. Completaron el podio el español Raúl Fernández con Aprilia (+0'' 686/1000); y el italiano Fabio Di Giannantonio, con Ducati, (+3'' 765/1000).

Valentín Perrone fue top ten en el campeonato de Moto3

En su año de debut en el Campeonato Mundial de Motociclismo, en la divisional Moto3 (250cc de cilindrada), los hispano- argentinos (nacidos en Barcelona) Valentín Perrone y Marco Morelli cerraron un prometedor año de cara al futuro.

El campeón de la categoría fue el español José Antonio Rueda (KTM), con 365 puntos, producto de 10 triunfos.

El Coyote Perrone quedó 10° en el campeonato, al sumar 134 puntos, con dos podios y 2 pole positions. Por su parte, Marco Morelli quedó en el puesto 24°, con una suma de 18 unidades.

Cómo fue la carrera de Valentín Perrone y Marco Morelli en Valencia

El Gran Premio de la Comunidad Valenciana mostró un inicio firme de ambos pilotos argentinos, aunque el avance inicial no se sostuvo con el paso de las vueltas.

Valentín Perrone se ubicó séptimo en los primeros instantes, pero su KTM no encontró ritmo para mantenerse en el grupo delantero y cayó al segundo pelotón para quedar envuelto en una disputa por el décimo puesto con Jesús Ríos (Honda) y Stefano Nepa (Honda).

Perrone cruzó la meta en el undécimo lugar y avanzó al décimo por la sanción aplicada a Morelli. El cierre lo dejó con 134 puntos y el último escalón del top ten, además del tercer puesto entre los novatos del año. En 2026 seguirá con Tech3, bajo nueva conducción tras la adquisición de un grupo inversor encabezado por Günther Steiner.

Marco Morelli también arrancó firme, ya que largó quinto, su mejor posición en ocho fines de semana mundialistas, y se mantuvo en el lote de punta durante las primeras vueltas. Desde la quinta, su Honda perdió velocidad frente a los líderes y quedó completamente aislado en la pista.

El piloto de Honda terminó noveno, pero un recargo por no cumplir una vuelta larga lo relegó al duodécimo lugar, y cerró la temporada con 18 puntos en el puesto 24 del campeonato.

El nacido en Barcelona ya firmó con el Aspar Team para 2026, donde compartirá estructura con Máximo Quiles.

