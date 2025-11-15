Marcelo Gallardo borró a dos referentes de River de cara al decisivo partido ante Vélez

convocados-river

El ciclo de Paulo Díaz y Borja en River estaría cumplido

El chileno venía de ser titular en el Superclásico en la Bombonera y, ante la suspensión por acumulación de amarillas de Lucas Martínez Quarta, parecía tener su lugar asegurado ante el Fortín.Pero su mala actuación ante Boca sumado a que hace tiempo fue desplazado por Lautaro Rivero anticiparon lo que en Núñez ya se sabe: que Díaz se irá del club.

Paulo-Díaz-River.jpg Gallardo borró a Paulo Díaz.

Si bien Borja es suplente prácticamente desde la vuelta de Gallardo, siempre tuvo participación desde el banco de suplentes. Tras el mal ingreso el último domingo, sumado a los penales errados ante Gimnasia La Plata y frente a Independiente Rivadavia, por Copa Argentina, el DT decidió que se habían terminado sus chances, por lo que su ciclo en el club está cumplido.

A Paulo Díaz le quedan aún dos años de contrato, por lo que su salida, a los 31 años, dependerá de una venta. En cambio, el vínculo de Borja con River expira a fines de diciembre próximo y se iría. De hecho, ya aparecieron varios clubes interesados en su contratación.