Marcelo Gallardo borró a dos referentes de River de cara al decisivo partido ante Vélez

Hay dos borrados en River. El DT millonario, Marcelo Gallardo, no convocó a dos jugadores importantes de cara al partido con Vélez (será este domingo a las 17 en Liniers), donde el Millonario se jugará la clasificación a la Copa Libertadores.
El DT de River, Marcelo Gallardo, borró a dos referentes de River de cara al partido de este domingo con Vélez. El Millonario se jugará la clasificación a la Copa Libertadores
Hay dos borrados en River. El DT millonario, Marcelo Gallardo, no convocó a dos jugadores importantes de cara al partido con Vélez (será este domingo a las 17 en Liniers), donde el Millonario se jugará la clasificación a la Copa Libertadores.
En River habrá una renovación del plantel al término de esta temporada, pero nadie esperaba que comenzara antes del último partido. A pesar de las seis ausencias por lesiones, Gallardo decidió dejar fuera de la convocatoria del partido ante Vélez a Paulo Díaz y a Miguel Ángel Borja.
Es llamativo que el Muñeco que haya decidido marginar a dos referentes, que sin embargo son bastante cuestionados por el Mundo River.
El chileno venía de ser titular en el Superclásico en la Bombonera y, ante la suspensión por acumulación de amarillas de Lucas Martínez Quarta, parecía tener su lugar asegurado ante el Fortín.Pero su mala actuación ante Boca sumado a que hace tiempo fue desplazado por Lautaro Rivero anticiparon lo que en Núñez ya se sabe: que Díaz se irá del club.
Si bien Borja es suplente prácticamente desde la vuelta de Gallardo, siempre tuvo participación desde el banco de suplentes. Tras el mal ingreso el último domingo, sumado a los penales errados ante Gimnasia La Plata y frente a Independiente Rivadavia, por Copa Argentina, el DT decidió que se habían terminado sus chances, por lo que su ciclo en el club está cumplido.
A Paulo Díaz le quedan aún dos años de contrato, por lo que su salida, a los 31 años, dependerá de una venta. En cambio, el vínculo de Borja con River expira a fines de diciembre próximo y se iría. De hecho, ya aparecieron varios clubes interesados en su contratación.