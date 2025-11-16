Adiós a los insecticidas: el ingrediente que debes usar para eliminar las plagas en las rosas

Se puede usar de forma preventiva colocando dientes de ajo en la tierra o preparando un spray insecticida a base de ajo, que además de ahuyentar insectos, puede ayudar a prevenir hongos y nutrir el suelo.

Para una mayor eficacia contra plagas persistentes, se puede añadir jabón potásico u otro jabón neutro sumado con este ingrediente en forma de mezcla. De esta manera, el insecticida casero se adhiere mejor a las hojas y los pétalos de las rosas, llegando mejor a los insectos.

Ajo El olor del ajo es efectivo contra las plagas del jardín.

Ya lo sabes, si quieres eliminar o incluso prevenir plagas en las rosas de tu jardín, debes tener en cuenta al ajo como un ingrediente casero y efectivo. Para usarlo, puedes esparcir dientes de ajo en el suelo de la planta o bien puedes recurrir a una preparación sencilla para potenciar el efecto.

Cuáles son las plagas más comunes en las rosas del jardín

El ajo es eficaz contra una amplia gama de plagas comunes en las rosas del jardín, y lo cierto es que las más comunes son las que se muestran a continuación: