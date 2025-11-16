Los Pumas lograron un gran triunfo ante Escocia tras una remontada épica

Los Pumas, con Juan Martín González y Rodrigo Isgró como titulares, protagonizaron una remontada épica para ganarle por 33 a 24 ante Escocia en el marco de la ventana internacional de noviembre con la que cerrará la temporada 2025.
En Murrayfield, uno de los escenarios emblemáticos del rugby mundial, Isgró marcó un try, González llegó a 50 partidos en el seleccionado nacional y ambos lo celebraron rompiendo una racha sin triunfos en Edimburgo que tenía más de 15 años (la última fue en 2009).
En el comienzo fue amonestado Juan Cruz Mallía (otro que llegó a 50 caps) y los locales lo aprovecharon para abrir el marcador con el try de Dempsey y la posterior conversión de Finn Russell.
Escocia fue más en una primera parte en la que a Los Pumas les costó encontrar ritmo y fluidez. Para colmo, un remate de Mallía a los palos se fue desviado y acto seguido Ashman apoyó la segunda conquista del encuentro.
Con el desarrollo y el marcador adverso (14-0) el equipo dirigido por Felipe Contepomi apeló a tener más control de la pelota ante la sólida defensa adversaria, pero Mallía falló otro penal y tras un par de chances desaprovechadas en los 22 metros rivales se fue al descanso sin marcar puntos.
Otro try de Ashman estiró la diferencia e inmediatamente Contepomi hizo 5 cambios, entre ellos la pareja de medios. Sin embargo, un gran quiebre de Matías Moroni no terminó en try por un error en el último pase y el descuento argentino recién llegó tras una larga corrida de Agustín Moyano que generó una tarjeta amarilla (contra Kinghorn) y el posterior try de Julián Montoya convertido por Santiago Carreras.
Envalentonado, el equipo argentino armó un gran try de casi toda la cancha que terminó apoyando Isgró y se puso a solo 9 puntos (21-12). Sin embargo, un penal de Russell enfrió la reacción argentina y puso a Escocia a distancia en el marcador (24-12) con poco más de 15' por delante.
Con muy buen aporte de los suplentes, Los Pumas fueron con mucha convicción a buscar otro try, lo terminó apoyando Pedro Rubiolo y la conversión posterior de Santi Carreras puso el marcador a tiro de try (24-19) ingresando a los 10' finales.
El partido estaba para cualquiera y una gran jugada que armaron los dos Carreras terminó en el try de Pablo Matera (lo concedió el oficial de video) que sumado a la conversión puso arriba por primera vez al conjunto nacional faltando solo 4'.
En el final un gran try de Justo Piccardo (otro que vino desde el banco) sentenció la victoria y premió la notable reacción de Los Pumas que enmudecieron a Murrayfield, donde no ganaban desde hace 16 años.