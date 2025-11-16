Los Pumas lograron un gran triunfo ante Escocia tras una remontada épica

Escocia fue más en una primera parte en la que a Los Pumas les costó encontrar ritmo y fluidez. Para colmo, un remate de Mallía a los palos se fue desviado y acto seguido Ashman apoyó la segunda conquista del encuentro.

54927829175_d4c3432e5c_k

Con el desarrollo y el marcador adverso (14-0) el equipo dirigido por Felipe Contepomi apeló a tener más control de la pelota ante la sólida defensa adversaria, pero Mallía falló otro penal y tras un par de chances desaprovechadas en los 22 metros rivales se fue al descanso sin marcar puntos.

Otro try de Ashman estiró la diferencia e inmediatamente Contepomi hizo 5 cambios, entre ellos la pareja de medios. Sin embargo, un gran quiebre de Matías Moroni no terminó en try por un error en el último pase y el descuento argentino recién llegó tras una larga corrida de Agustín Moyano que generó una tarjeta amarilla (contra Kinghorn) y el posterior try de Julián Montoya convertido por Santiago Carreras.

54927829120_023f85cf6b_k

Envalentonado, el equipo argentino armó un gran try de casi toda la cancha que terminó apoyando Isgró y se puso a solo 9 puntos (21-12). Sin embargo, un penal de Russell enfrió la reacción argentina y puso a Escocia a distancia en el marcador (24-12) con poco más de 15' por delante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1990097992532046120&partner=&hide_thread=false ¡Rodrigo Isgró, imparable para la defensa escocesa! 14



El wing fue de punta y se zambulló en el ingoal para acortar la brecha en el marcador.



Mirá el mejor rugby en #DisneyPlus Plan Premium.#PUMASxESPN pic.twitter.com/R2wVFJCQ1l — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 16, 2025

Con muy buen aporte de los suplentes, Los Pumas fueron con mucha convicción a buscar otro try, lo terminó apoyando Pedro Rubiolo y la conversión posterior de Santi Carreras puso el marcador a tiro de try (24-19) ingresando a los 10' finales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ScrumESPN/status/1990100958479618410&partner=&hide_thread=false ¡Pedro Rubiolo apoyó el tercero abajo de la H!



#LosPumas se asociaron y, con paciencia, el segunda línea rompió la defensa escocesa.



Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium.#PUMASxESPN pic.twitter.com/6AX2qb3OgH — ScrumRugby (@ScrumESPN) November 16, 2025

El partido estaba para cualquiera y una gran jugada que armaron los dos Carreras terminó en el try de Pablo Matera (lo concedió el oficial de video) que sumado a la conversión puso arriba por primera vez al conjunto nacional faltando solo 4'.

En el final un gran try de Justo Piccardo (otro que vino desde el banco) sentenció la victoria y premió la notable reacción de Los Pumas que enmudecieron a Murrayfield, donde no ganaban desde hace 16 años.

Lo que viene para Los Pumas