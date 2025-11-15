Inicio Ovación Rugby Marista
Marista no pudo con Newman en la gran final del Nacional de Clubes

Marista cayó ante Newman como visitante en la gran final por el título Nacional de Clubes

Juan Pablo García
Newman se impuso a Mariista.

Marista no pudo con Newman como visitante y se quedó en las puertas del título Nacional de Clubes

Los Curas hicieron una buena final, pero cayeron 38 a 15 y no pudieron completar con otra corona el mejor año de su historia.

54925838116_efb1c946fd_o

Marista, alentado por una gran cantidad de hinchas que viajó hasta Bemavídez, empezó de la.mejpr.manera con un try de Julián Hernández convertido por Bautista Filizzola, pero Newman tomó el protagonismo y tras un par de oportunidades perdidas pasó al frente con un try de Lucas Marguery, un gol y un penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada.

Parecía que el bordó inclinaba la balanza para su lado, pero fue amonestado Miguel Prince y los Curas lo aprovecharon para igualar con un penal e incluso marcaron un try que fue anulado tras revisar el video.

54926085979_437f70e5dd_o

En la segunda parte Marista volvió a pegar primero con un try de Valentín Gozalvez, pero Newman se fue adueñando del partido, capitalizó las dos amarillas contra el equipo mendocino (Fernández y Gabriel Pronce) y fue contundente para darlo vuelta con otro try del capitán Marguery, un try penal y otro de Rodrigo Díaz de Vivar, sumados a dos goles de Gutiérrez Taboada.

En el final, con los locales celebrando el primer Nacional.de su historia, el try de Beltrán Salese sentenció el resultado final.

Todas las finales del Nacional de Clubes

  • 1993 SIC 27 vs Tucumán Rugby 19
  • 1994 SIC 28 vs La Tablada 12
  • 1995 CASI 22 vs La Plata RC 9
  • 1996 Hindú 21 vs Alumni 11
  • 1997 Jockey Club (Rosario) 24 vs Hindú 14
  • 1998 San Cirano 22 vs San Luis 22
  • 1999 La Tablada 23 vs Duendes 22
  • 2000 No se disputó
  • 2001 Hindú 27 vs Alumni 14
  • 2002 Alumni 23 vs Jockey Club (Rosario) 21
  • 2003 Hindú 31 vs Duendes RC 27
  • 2004 Duendes RC 32 vs Los Tarcos 21
  • 2005 Hindú 17 vs San Luis 13
  • 2006 SIC 36 vs Tala RC 7
  • 2007 La Plata RC 32 vs Tucumán Rugby 13
  • 2008 SIC 33 vs La Plata RC 8
  • 2009 Duendes 28 vs Hindú 18
  • 2010 Hindú 25 vs La Tablada 22
  • 2011 Duendes RC 26 vs La Tablada 23
  • 2012 No se disputó
  • 2013 No se disputó
  • 2014 CUBA 21 vs Duendes RC 20
  • 2015 Hindú 27 vs Newman 25
  • 2016 Hindú 38 vs Belgrano Athletic 23
  • 2017 Hindú 20 vs Tala RC 10
  • 2018 Hindú 25 vs Newman 0
  • 2019 Hindú 18 vs Jockey Club (Rosario) 13
  • 2020 No se disputó
  • 2021 No se disputó
  • 2022 Hindú 34 vs Duendes RC 16
  • 2023 SIC 25 vs Universitario (Tucumán) 18
  • 2024 Tucumán Lawn Tennis 22 vs Alumni 17
  • 2025 Newman 38 vs Marista 15

