Marista no pudo con Newman en la gran final del Nacional de Clubes

Los Curas hicieron una buena final, pero cayeron 38 a 15 y no pudieron completar con otra corona el mejor año de su historia.
Marista, alentado por una gran cantidad de hinchas que viajó hasta Bemavídez, empezó de la.mejpr.manera con un try de Julián Hernández convertido por Bautista Filizzola, pero Newman tomó el protagonismo y tras un par de oportunidades perdidas pasó al frente con un try de Lucas Marguery, un gol y un penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada.
Parecía que el bordó inclinaba la balanza para su lado, pero fue amonestado Miguel Prince y los Curas lo aprovecharon para igualar con un penal e incluso marcaron un try que fue anulado tras revisar el video.
En la segunda parte Marista volvió a pegar primero con un try de Valentín Gozalvez, pero Newman se fue adueñando del partido, capitalizó las dos amarillas contra el equipo mendocino (Fernández y Gabriel Pronce) y fue contundente para darlo vuelta con otro try del capitán Marguery, un try penal y otro de Rodrigo Díaz de Vivar, sumados a dos goles de Gutiérrez Taboada.
En el final, con los locales celebrando el primer Nacional.de su historia, el try de Beltrán Salese sentenció el resultado final.