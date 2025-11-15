Marista no pudo con Newman en la gran final del Nacional de Clubes

Parecía que el bordó inclinaba la balanza para su lado, pero fue amonestado Miguel Prince y los Curas lo aprovecharon para igualar con un penal e incluso marcaron un try que fue anulado tras revisar el video.

En la segunda parte Marista volvió a pegar primero con un try de Valentín Gozalvez, pero Newman se fue adueñando del partido, capitalizó las dos amarillas contra el equipo mendocino (Fernández y Gabriel Pronce) y fue contundente para darlo vuelta con otro try del capitán Marguery, un try penal y otro de Rodrigo Díaz de Vivar, sumados a dos goles de Gutiérrez Taboada.

En el final, con los locales celebrando el primer Nacional.de su historia, el try de Beltrán Salese sentenció el resultado final.

