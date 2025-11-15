¡Insólito! Echaron al conductor del carrito en Godoy Cruz-Riestra

Un claro ejemplo de ello fue lo sucedio con los encargados de manejar el carrito que asiste a los futbolistas lesionados dentro del verde césped.

Echaron al conductor del carrito en Godoy Cruz

Sobre la recta final de la primera etapa, ya con el marcador 1-1 (Riestra convirtió a los 19 minutos y Godoy Cruz lo empató a los 22), Facundo Tello le pidió al conductor y a su compañero que abandonen el campo de juego.