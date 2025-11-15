¡Insólito! Echaron al conductor del carrito en Godoy Cruz-Riestra

Fue una semana difícil para el mundo Godoy Cruz. Con pocas horas de sueño, y muchas cuentas para ver qué es lo que le conviene al equipo durante la jornada de este sábado, las pulsaciones están a mil en el Feliciano Gambarte.
A falta de sieis minutos para el descanso, el conductor del carrito de Godoy Cruz se fue expulsado por el árbitro tras un cruce con un delantero de Riestra
Un claro ejemplo de ello fue lo sucedio con los encargados de manejar el carrito que asiste a los futbolistas lesionados dentro del verde césped.
Sobre la recta final de la primera etapa, ya con el marcador 1-1 (Riestra convirtió a los 19 minutos y Godoy Cruz lo empató a los 22), Facundo Tello le pidió al conductor y a su compañero que abandonen el campo de juego.
A falta de seis minutos para el descanso, Alexander Díaz estaba sentado en la camilla cuando se produce un intercambio de palabras con el chofer de la unidad.