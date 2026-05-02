La tremenda declaración de Chilavert sobre el momento de Santiago Beltrán en River

Los elogios de Chilavert para Santiago Beltrán

José Luis Chilavert elogió a Beltrán, al decir: "Argentina tiene que estar tranquila, debe soñar que tiene el sustituto de Dibu Martínez, sin lugar a dudas", dijo en Radio La Red.

Embed

La leyenda de Vélez añadió: "Lo vengo siguiendo desde que debutó en el arco de River. Ayer estaba viendo el partido con mi hermano mayor y resaltábamos la personalidad con la edad que tiene, la autoridad con que sale a buscar un balón arriba y después, tapar el penal en un campo, en este caso en Brasil, no es fácil".

santiago-beltran-river1 Santiago Beltrán tiene mucha personalidad.

Santiago Beltrán atajó un penal ante Bragantino por la Copa Libertadores

Beltrán le atajó el penal a,l delantero de Bragantino Sasha cuando el encuentro estaba 0-0 y luego River pudo traerse los tres puntos de San Pablo gracias al agónico gol de Lucas Martínez Quarta.

La actuación del pibe millonario fue decisiva para dejar al equipo en lo alto del Grupo H de la Copa Sudamericana y fue destacado como la figura de un encuentro donde River no jugó bien.

Además Chila contradijo al DT de River, Eduardo Coudet, al decir: "He visto las declaraciones, que Bragantino no lo exigió tanto. No. Sacó una pelota a la que tal vez muchos no le dan importancia. Le tiraron un centro atrás, se jugó el cuerpo y sacó una pelota terrible, cortando el centro. Después dos remates de afuera del área. Para muchos es fácil, pero hay que sacarlos".