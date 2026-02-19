"Vive con un travesti": el repudiable ataque de José Luis Chilavert a una figura del Mundial

Y fue ahí cuando lanzó un comentario repudiable en contra de una de las figuras del Mundial 2026, Kylian Mbappé: "Y otra cosa, ¿quién se solidariza con Vinicius? Mbappé. ¿Mbappé qué puede decir? Él habla de valores y vive con un travesti, no es normal".

"Cada uno puede hacer de su vida lo que quiere, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer", expresó sobre la vida privada de Kylian Mbappé.

prestianni vini José Luis Chilavert defendió a Gianluca Prestianni.

José Luis Chilavert recordó cómo lo trataban en Europa

Para comparar la situación de Vinicius Júnior, José Luis Chilavert recordó cómo vivió su paso por Viejo Continente: "Cuando jugué en Zaragoza me gritaban 'indio ', 'sudaca ', 'espalda mojada ' y yo seguía jugando. Ves el video de Vinicius corriendo a decirle al árbitro como si fuera 'profesora, ese chico me dijo que soy un maricón o hdp'; ahí te das cuenta que se rompieron todos los moldes, por culpa de la FIFA que ha utilizado mal todo ese mensaje".

A continuación apuntó contra los hinchas del fútbol brasileño: "Son los primeros racistas que existen en Sudamérica. Cuando yo estaba en actividad, lo primero que te decían era que Paraguay era una aldea de Brasil, el pueblo pobre de Brasil. Me decían de todo".

El ex arquero paraguayo además realizó un interesante análisis: "Ya que Vinicius lucha tanto contra el racismo y la discriminación, ¿por qué no sale en la TV brasileña a decir por qué la policía brasileña los mata a palos a los hinchas argentinos, paraguayos o uruguayos cada vez que van a Brasil? ¿El racismo y la discriminación son sólo cuando es contra él?".

Para cerrar, José Luis Chilavert volvió a la carga: "Si lo sancionan a Prestianni te da lugar a que la colectividad gay, lesbiana y compañía es el ejemplo a seguir, ¡y no! El fútbol es un rectángulo donde juegan hombres que antes nos decíamos de todo. Desde que pusieron micrófonos y más cámaras, el fútbol está amariconado".