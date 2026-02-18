El álbum de figuritas oficial de Panini para el Mundial 2026 rompe todos los récords de extensión. Con el salto de 32 a 48 selecciones, los coleccionistas se enfrentan a un desafío logístico y económico sin precedentes en la historia de las Copas del Mundo.
Ni Qatar ni Rusia: Por qué el álbum del Mundial 2026 será el más difícil de llenar
Con la confirmación de los detalles del próximo torneo, una noticia ha sacudido a la comunidad de coleccionistas: el álbum de figuritas del Mundial 2026 será, por un margen amplísimo, el más extenso que jamás se haya impreso.
Si completar las ediciones de Rusia 2018 o Qatar 2022 ya requería de paciencia y un presupuesto considerable, lo que viene promete poner a prueba hasta al coleccionista más dedicado de todos.
Para compensar el volumen masivo de espacios vacíos, Panini ha modificado la estructura de sus paquetes. Los sobres del Mundial 2026 ahora contienen 7 figuritas en lugar de las clásicas 5, una medida diseñada para agilizar el proceso de llenado.
Esto se traduce en números que marean:
- Total de figuritas: 980 (frente a las 638 de Qatar 2022).
- Cantidad de páginas: 112 páginas a todo color.
- Nuevas secciones: Se incluyen apartados especiales para las sedes de Estados Unidos, México y Canadá.
La razón principal de este crecimiento exponencial es el cambio de formato de la FIFA. Al participar 48 selecciones en lugar de las tradicionales 32, el contenido del álbum ha tenido que expandirse.
Cuánta plata puesta llenar el álbum del Mundial 2026
Debido a la cantidad récord de cromos, se estima que un coleccionista necesitaría comprar un mínimo de 140 paquetes, siempre asumiendo una suerte estadística casi imposible de no tener repetidas, para completar el álbum.
En términos reales, el cálculo para llenar el álbum (contando el factor de intercambio de "las difíciles") sugiere una inversión que podría superar los $250.000 pesos en total.