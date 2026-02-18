Ni Qatar ni Rusia: Por qué el álbum del Mundial 2026 será el más difícil de llenar

Para compensar el volumen masivo de espacios vacíos, Panini ha modificado la estructura de sus paquetes. Los sobres del Mundial 2026 ahora contienen 7 figuritas en lugar de las clásicas 5, una medida diseñada para agilizar el proceso de llenado.

Esto se traduce en números que marean:

Total de figuritas: 980 (frente a las 638 de Qatar 2022).

980 (frente a las 638 de Qatar 2022). Cantidad de páginas: 112 páginas a todo color.

112 páginas a todo color. Nuevas secciones: Se incluyen apartados especiales para las sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

album de figuritas, mundial 2026 Como participan más selecciones, el álbum ha tenido que expandirse.

La razón principal de este crecimiento exponencial es el cambio de formato de la FIFA. Al participar 48 selecciones en lugar de las tradicionales 32, el contenido del álbum ha tenido que expandirse.

Cuánta plata puesta llenar el álbum del Mundial 2026

Debido a la cantidad récord de cromos, se estima que un coleccionista necesitaría comprar un mínimo de 140 paquetes, siempre asumiendo una suerte estadística casi imposible de no tener repetidas, para completar el álbum.

En términos reales, el cálculo para llenar el álbum (contando el factor de intercambio de "las difíciles") sugiere una inversión que podría superar los $250.000 pesos en total.